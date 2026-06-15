חגי לובר: מקווה שהוא יהיה ראש הממשלה; הוא עדיף על שלושתם

הסכם הביניים המתגבש בין ארצות הברית לאיראן והמתיחות המדינית מול ממשל טראמפ ממשיכים לעורר דיון ציבורי סוער סביב שאלת כושר העמידה של הנהגת המדינה. מי שמתייחס לסוגיה בצורה חריפה וישירה הוא היוצר והאב השכול חגי לובר, שפרסם פוסט נוקב ברשתות החברתיות ובו הסביר מדוע, חרף הביקורת, הוא רואה בבנימין נתניהו המנהיג היחיד שמסוגל לעמוד מול הלחץ האמריקאי.

בדבריו, פנה לובר באופן אישי אל ראשי האופוזיציה והמועמדים להנהגה, תוך שהוא מדגיש את הקשרים האישיים והרעיוניים שלו אליהם.

"לא היו מעזים להרגיז את נשיא המעצמה"

"עם כל הכבוד לגדי אייזנקוט, חברִי לשכול הנורא, ועם כל הכבוד לבנט, שגדלנו באותה ערוגה, ועם כל הכבוד ללפיד, שבא כמוני, מעולם התרבות והיצירה", פתח לובר את דבריו, אך עבר מיד לביקורת מהותית על חוסר היכולת שלהם, לדעתו, לקבל החלטות ביטחוניות עצמאיות מול הבית הלבן.

"למיטב שיפוטי, ולדעת רבים, הם לא היו מעזים להתנגד לנשיא המעצמה ולהרגיז אותו בתקיפת הדאחייה. ולכן לא עולה בדעתי להפקיד את ביטחונם של תושבי גבול הצפון, ובתוכם ביתי האהובה, בידי אייזנקוט, בנט, או לפיד, שלא יעזו להתעמת בשבילם עם נשיא ארצות הברית".

"אני לא ביביסט, אבל הוא עדיף"

לובר ביקש להבהיר כי עמדתו אינה נובעת מהשתייכות פוליטית אוטומטית למחנה התומך בראש הממשלה, אלא מתוך ניתוח קר של המציאות האסטרטגית והצורך במנהיג חזק בעת הזו.

"ואני לא ממצביעי הליכוד ורחוק מלהיות ביביסט נאמן, ומובן מאליו שביבי לא מושלם", הדגיש לובר, אך הוסיף סייג ברור לגבי תפקודו של ראש הממשלה: "ועדיין לא הכל מותר לו כדי להמשיך את שלטונו".

עם זאת, בשורת הסיכום הבהיר לובר את ההבדל המרכזי בעיניו: "אבל לעומת חולשתם – הוא עדיף משלושתם".

בסיום דבריו, הביע לובר תקווה כי המערכת הפוליטית תדע להתעלות מעל המחלוקות ביום שאחרי הכרעת הבוחר, במטרה לחזק את החוסן הלאומי: "הלוואי שלאחר הבחירות יאחדו כולם כוחות, ותהיה תמיכה ציבורית רחבה שתוביל לעמדה אחידה וכושר עמידה".