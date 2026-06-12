חגי לובר תוקף: סמוטריץ' השעה את הפתק שלי

בעקבות החלטתו של יו"ר המפלגה, השר בצלאל סמוטריץ', להטיל סנקציות חריפות ולהשעות את חבר הכנסת משה סולומון מחברותו בכל ועדות הכנסת – זאת לאחר שהצביע בניגוד לעמדת הקואליציה ונגד חוק יסוד לימוד תורה – מגיעים כעת גם חצי הביקורת מבית.

חגי לובר, מייסד תיאטרון 'אספקלריא' ששכל את בנו יהונתן הי"ד בקרבות ברצועת עזה, פרסם פוסט תמיכה נוקב ופומבי המופנה לחבר הכנסת סולומון, שבו הוא מביע אכזבה קשה מהתנהלות הנהגת המפלגה ומאיים בחרם בקלפי.

"הצבעתי ליושר, לאמת ולאומץ ציבורי"

"לך הצבעתי!", פתח לובר את מכתבו לח"כ סולומון. "לא ידעתי זאת כשהכנסתי את פתק 'הציונות הדתית' לקלפי, אבל מתברר שלך הצבעתי. הצבעתי ליושר, לאמת, לאומץ ציבורי, לעמידה בלחצים – ואתה מייצג את כל אלה".

לובר המשיך וקישר ישירות בין עקרונות המגזר לבין ההצבעה הדרמטית של חבר הכנסת: "הצבעתי לציונות הדתית כדי שתקדם רעיונות של ציונות דתית, ולא תיתן להצהרת השתמטות במסווה של חוק יסוד לימוד תורה לעבור. ואתה, בנחישות ובהקרבה, עשית בדיוק את זה".

אזהרה לבחירות הבאות: "הפתק שלי מושעה"

בהמשך דבריו, התייחס לובר ישירות לעונש ההשעיה שהושת על חבר הכנסת והעביר מסר ישיר ואזהרה ברורה ליו"ר המפלגה סמוטריץ' לקראת הבחירות הבאות.

"ועכשיו משה, אתה מושעה מכל הוועדות. ואתה לא לבד", כתב לובר בכאב. "איתך מושעה גם הפתק שלי ושל רבים כמוני, ומי יודע אם יחזור לקלפי שוב בבחירות הקרובות!".

לסיום, פנה לובר בקריאה נרגשת לשאר חברי הסיעה שלא להתקפל בסוגיית חוק הגיוס: "חברי למפלגת הציונות הדתית שפעלתם כל כך הרבה בקדנציה הזו בתחומים אחרים – אל תיכנעו. אל תסכימו לחוק שמדבר גבוהה גבוהה על תורה, ואין בו שום התייחסות לחובת השירות בצבא. אל תתנו יד להצדקת השתמטות בשם התורה".