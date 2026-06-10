ח"כ סלומון מגיב להדחתו: "כואב לי על זה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הדיח היום (רביעי) את חבר הכנסת משה סולומון מוועדות הכנסת, זאת לאחר שהאחרון הצביע נגד חוק הגיוס.

כעת, סולומון הגיב לכך ומסר: "כואב לי על ההחלטה, אבל אני חלק ואשאר חלק מהציונות הדתית. אני בטוח שגם חבריי במפלגה לא היו רוצים שהחוק יעלה להצבעה".

נזכיר כי בהודעה מטעם סמוטריץ' נמסר: "ח”כ משה סולומון בחר לפעול על דעת עצמו, בניגוד להחלטת הסיעה. הוא לא עדכן מראש את חבריו כי בכוונתו להצביע נגד, והפתיע את כלל חברי הסיעה בהתנהלותו ובכך פגע באמונם באופן קשה.

התנהלות כזו אינה מקובלת ואינה יכולה להתקיים במסגרת עבודה סיעתית תקינה, המבוססת על אחריות משותפת, אמון ומשמעת סיעתית. ח"כ סלומון אמור היה להצביע לפי עמדת הסיעה ולכל הפחות לעדכן את יו"ר המפלגה או יו"ר הסיעה מראש בדבר כוונתו להצביע נגד ולתאם איתם את המהלך".