היועץ לשעבר חושף: "זה יביך את נתניהו; הוא יעדיף לפרוש"

המערכת הפוליטית בישראל נמצאת כמרקחה, והשאלה הגדולה המעסיקה את ראשי המפלגות והפרשנים היא האם ראש הממשלה בנימין נתניהו יוביל את הליכוד גם במערכת הבחירות הבאה, או שמא יבחר לסיים את תפקידו ולפרוש מהחיים הציבוריים.

מי שמספק הערכה מעניינת ומפתיעה בנושא הוא אביב בושינסקי, מי ששימש בעבר כיועצו הקרוב וראש המטה של נתניהו, שמכיר מקרוב את שיקוליו של ראש הממשלה ואת הלך הרוח בלשכתו.

הסיוט של נתניהו: להפסיד לעוזר לשעבר

בושינסקי מנתח את נקודת המפנה שעשויה להביא את נתניהו להחלטה הדרמטית שלא להתמודד שוב על הנהגת המדינה, ומסביר כי השיקול המרכזי לא יהיה הלחץ הציבורי, אלא תמונת המצב בסקרים וזהות היריבים מולו.

"אם הוא יראה שהוא מפגר בסקרים ויש סיכוי לאופוזיציה להשיג רוב, לדעתי הוא יפרוש", העריך בושינסקי נחרצות את קו המחשבה של יו"ר הליכוד.

לדברי יועצו לשעבר, המניע המרכזי שיוביל את נתניהו להעדפת פרישה על פני התמודדות הוא החשש העמוק מפני פגיעה קשה בתדמיתו הציבורית וההיסטורית, במיוחד אם ההפסד בקלפיות יהיה לדמויות ספציפיות מולן הוא מנהל מערכות יחסים מורכבות.

"לא ירצה להפסיד ל'נעבך'"

"אני חושב שהדבר שהכי יביך את נתניהו זה להפסיד לעוזר שלו לשעבר נפתלי בנט", הסביר בושינסקי, כשהוא מתייחס למערכת היחסים ארוכת השנים והטעונה בין השניים, עוד מהימים שבהם בנט שימש כראש המטה של נתניהו באופוזיציה.

בושינסקי הוסיף וסימן דמות נוספת שהפסד מולה ייחשב בעיני נתניהו ואנשיו כבלתי נסבל מבחינה תדמיתית: "או להפסיד לאחד כזה 'נעבך' כפי שבלשכת נתניהו מציגים אותו, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט".