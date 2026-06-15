העיתונאי הישראלי זועם: "מחקתי את התמונה שלי עם טראמפ"

מזכר ההבנות הדרמטי שנחתם בין ארצות הברית לאיראן ממשיך לעורר הדים, תדהמה וזעם רב בקרב גורמים מדיניים ופובליציסטים בימין הישראלי, שחשים אכזבה עמוקה מהתנהלותו של הנשיא האמריקאי.

מי שבחר לבטא את מורת רוחו ואת השבר הגדול בדרך סימבולית ויוצאת דופן הוא העיתונאי והפרשן המדיני הבכיר של עיתון 'ישראל היום', אריאל כהנא.

בציוץ קצר, חד ונוקב שפרסם הבוקר (שני) בחשבון ה-X שלו (טוויטר לשעבר), הודיע כהנא על הצעד המחאתי שנקט בעקבות ההתפתחויות המדאיגות בוושינגטון.

"מחקתי את תמונת הפרופיל שלי עם טראמפ. זהו", כתב כהנא בקוניקטורליות, ובכך חתם תקופה ארוכה שבה התנוססה בחשבונו הרשמי תמונה משותפת עם הנשיא האמריקאי, שנחשב עד לא מכבר לידיד הגדול ביותר של ישראל בבית הלבן.

הצעד של כהנא משקף נאמנה את הלך הרוח הנוכחי בקרב פרשנים ומקבלי החלטות בירושלים, הרואים בהסכם הביניים המתרקם עם טהראן כניעה אמריקאית מובהקת שמפקירה את האינטרסים הביטחוניים החיוניים של מדינת ישראל, דווקא בעיתוי רגיש ומתוח במיוחד בזירה האזורית.