פיצויי שיקום במיליארדים: אלו פרטי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן

סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" פרסמה היום (שני) את מה שנראה כפרטיו המלאים של הסכם דרמטי וחסר תקדים המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. לפי הדיווח, ההסכם כולל שורה של ויתורים מפליגים מצד הממשל האמריקאי, בהם הפסקה מוחלטת של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, נסיגת כוחות, הסרת סנקציות כלכליות חונקות, ואפילו תוכנית שיקום פיננסית מפלצתית במימונו של המערב.

להלן עיקרי הסעיפים שנחשפו בדיווח באיראן: ביטחון וצבא: הפסקת אש ונסיגה אמריקאית סוף למלחמה בכל החזיתות: הפסקה מיידית וקבועה של כלל הפעילות הצבאית והמלחמה בכל הגזרות, ובכלל זה גם בזירה הלבנונית.

הפסקה מיידית וקבועה של כלל הפעילות הצבאית והמלחמה בכל הגזרות, ובכלל זה גם בזירה הלבנונית. הסרת המצור הימי: התחייבות להסרה מלאה ומוחלטת של המצור הימי בתוך 30 יום.

התחייבות להסרה מלאה ומוחלטת של המצור הימי בתוך 30 יום. נסיגת כוחות: ארצות הברית מתחייבת להסיג את כוחותיה הצבאיים מהאזורים הסמוכים לגבולותיה של איראן.

ארצות הברית מתחייבת להסיג את כוחותיה הצבאיים מהאזורים הסמוכים לגבולותיה של איראן. אי-התערבות בריבונות: התחייבות אמריקאית רשמית שלא להתערב בענייניה הפנימיים של איראן ולכבד את ריבונותה המלאה של הרפובליקה האסלאמית. כלכלה, אנרגיה וחופש שייט פתיחת מצר הורמוז: המצר האסטרטגי ייפתח מחדש בתוך 30 יום, תחת מסגרת של הסדרים איראניים מקומיים.

המצר האסטרטגי ייפתח מחדש בתוך 30 יום, תחת מסגרת של הסדרים איראניים מקומיים. הקפאת הסנקציות וגישה לכספים: השעיה מיידית של הסנקציות על מכירת נפט, מוצרים פטרוכימיים ותוצריהם. במקביל, לאיראן תינתן גישה מלאה ובלתי מוגבלת לכלל משאביה הפיננסיים המוקפאים בעולם.

השעיה מיידית של הסנקציות על מכירת נפט, מוצרים פטרוכימיים ותוצריהם. במקביל, לאיראן תינתן גישה מלאה ובלתי מוגבלת לכלל משאביה הפיננסיים המוקפאים בעולם. פיצויי שיקום במיליארדים: ארצות הברית ובעלות בריתה יציגו תוכנית שיקום כלכלית חסרת תקדים עבור איראן, בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר. אופק מדיני: המו"מ על הגרעין על פי הדיווח, הצדדים ייכנסו לפרק זמן של 60 ימי משא ומתן אינטנסיביים במטרה לגבש הסכם קבע. דיונים אלו צפויים לעסוק ישירות בסוגיית תוכנית הגרעין האיראנית, לצד דרישה להסרה מלאה וקבועה של הסנקציות הראשיות והמשניות של ארה"ב. כמו כן, ההסכם המסתמן יכלול את ביטולן של החלטות מועצת הביטחון של האו"ם והחלטות מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA) נגד טהרן.