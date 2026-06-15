פאניקה בצפון: "יותר קשה מה-7 באוקטובר"

סמי זנטי, יו"ר מושב שומרה שבגליל המערבי, שוחח הבוקר (שני) עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי בתוכנית "שבע תשע" ברדיו 103fm, ושיתף בתחושות הקשות והחרדה העמוקה האוחזת בתושבי האזור בעקבות הדיווחים על ההסכם בין ארה"ב לאיראן.

בדבריו, מתח זנטי ביקורת נוקבת על מה שנראה בעיניו כפגיעה קשה ביכולת התמרון וההרתעה של מדינת ישראל אל מול איומי חיזבאללה ואיראן.

"האם איבדנו את העצמאות?"

"תחושה לא קלה לקום לבוקר כזה עם הסכם שמעלה הרבה שאלות", שיתף זנטי בכנות על ההרגשה בקרב התושבים שנמצאים בקו הראשון מול גבול לבנון, והעלה תהיות קשות לגבי ריבונותה של המדינה בעת הנוכחית: "האם איבדנו את העצמאות שלנו?".

זנטי לא היסס להשוות את חומרת המצב הנוכחי לנקודת השפל הקשה ביותר שידעה המדינה, והסביר כי חוסר הוודאות לגבי כושר ההחלטה של הדרג המדיני מול הלחץ האמריקאי מייצר שבר עמוק באמון.

חשש כבד לקבלת ההחלטות

"התחושה שלנו יותר קשה מבשבעה באוקטובר", הצהיר יו"ר המושב באופן מצמרר, והסביר את מקור החרדה: "כי אנחנו לא בטוחים שהמדינה מסוגלת לקבל החלטות באופן עצמאי".

דבריו של זנטי משקפים את החשש הגובר בצפון מפני כבילת ידיה של ישראל בזירה הביטחונית, דווקא בימים שבהם צה"ל נדרש להגיב בעוצמה על הפרות הפסקת האש בלבנון ותחת צל איומי התגובה הישירה מצד המשטר בטהראן.