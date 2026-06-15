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חדשות פוליטי מדיני

ירון אברהם מפתיע: ״אף אחד לא צריך לשמוח לאידו של נתניהו״

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, התייחס היום להסכם המתגבש בין איראן לארה״ב וטען אף אחד בישראל לא צריך לשמוח לאידו של נתניהו

08:38
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ירון אברהם
ירון אברהם | צילום: קרדיט: ויקימדיה

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, התייחס היום (שני) להודעת נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, על ההסכם המתגבש בין איראן לארה״ב.

בדבריו טען אברהם כי: ״אף אחד בישראל לא צריך לשמוח לאידו של נתניהו. במקרה הזה הכישלון שלו הוא ההפסד של כולנו. איראן מוזנת בכסף, מונשמת וזוכה ללגיטימציה, עם הנהגה קיצונית, יכולת בליסטית ועם פוטנציאל לפתח אפשרויות הנשקה וחוסר יכולת לפקח עליה - היא בשורה לעולם החופשי ולישראל.

אלה שמבקרים את נתניהו צודקים - יהירותו והישענותו המוחלטת על הנשיא טראמפ חזרו אליו ואלינו כבומרנג. אלה ששמחים לאידו צריכים לבדוק מה השתבש להם בקופסה בדרך״.

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