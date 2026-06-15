הכתב טוען: זו הסיבה שההסכם בין איראן לארה"ב נחתם אתמול

הסכם הביניים המתרקם בין ארצות הברית לאיראן ממשיך לעורר דאגה עמוקה בירושלים ותופס נפח מרכזי בשיח הציבורי. עידן קוולר, שליח אתר 'וואלה' לארצות הברית, שוחח הבוקר (שני) עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי בתוכנית "שבע תשע" ברדיו 103fm, וסיפק הצצה אל מאחורי הקלעים של המהלך האמריקאי וההשלכות המטרידות מבחינתה של מדינת ישראל.

בדבריו, הפנה קוולר זרקור אל המניעים האישיים והפוליטיים שהובילו להבשלה המהירה של ההבנות, וטען כי העיתוי והאופן שבו הדברים נעשו אינם מקריים.

מתנה ליום ההולדת

"דונלד טראמפ רצה את ההסכם הזה ככה", הסביר קוולר בפתח הניתוח שלו באשר להתנהלות הממשל האמריקאי. "הוא רצה הכרה, הוא רצה הסכם ביום ההולדת שלו, זה הסיפור".

קוולר הצביע על כך שההודעות הרשמיות על פריצת הדרך המדינית הגיעו דווקא מצד גורמים שלישיים, ולא ישירות מהבירות המעורבות ישירות בהסכם: "ראש ממשלת פקיסטן הוציא ראשון את ההודעה ואמר שיש הסכם".

דאגה עמוקה בירושלים

לצד הניתוח הפוליטי של האינטרסים בוושינגטון, הבהיר שליח 'וואלה' לארה"ב כי המשמעויות הביטחוניות והאסטרטגיות עבור התעצמות ציר הרשע באזור הן חמורות, במיוחד על רקע איומי התקיפה האחרונים של המשטר האיראני כנגד ישראל.

"מבחינה ישראלית", סיכם קוולר את תמונת המצב המדאיגה, "זה הסכם מאוד מפחיד".