התראה מטאורולוגית כפולה בישראל: "סכנה ביממה הקרובה"

מזג אוויר מורכב וחריג פוקד את אזורנו ומביא עמו סכנות משולבות הן למתרחצים בחופי הים התיכון והן לתושבים ולמטיילים באזורי המזרח והדרום. השירות המטאורולוגי פרסם שורה של אזהרות חמורות לציבור הרחב, הקוראות לנקוט באמצעי זהירות מוגברים בשעות הקרובות.

אזהרה כתומה: הים התיכון גועש ומסוכן

אזהרה כתומה הופעלה בשל ים גבוה ומסוכן מאוד לרחצה בים התיכון. הים צפוי להיות גלי עד גבה גלים, כאשר גובה הגל המשמעותי ינוע בין 80 ל-130 ס"מ. המומחים מזהירים כי מזג האוויר המגבלתי בים עלול להימשך גם מעבר לשעות התוקף המיידיות של האזהרה.

מפני מה מזהירים גורמי המקצוע? חשש משמעותי מטביעה כתוצאה מגלים גבוהים במיוחד, זרמים חזקים ומערבולות העלולים לסחוף את המתרחצים ללב ים.סכנת סחיפה מהירה מהאזור הרדוד ישירות לאזור המים העמוקים.סכנת פציעה מחפצים, אבנים או סלעים הנמצאים במים ונעים בעוצמה בגלל הגלים שנשברים ומשנים כיוון.סכנת התהפכות של כלי חתירה ושייט קטנים, ניתוק עוגנים וסכנה משמעותית בעת כניסה ויציאה של כלי שיט ממעגנות ומרינות.

הנחיות התנהגות בטוחה בחופים: יש להישמע באופן מוחלט להוראות המצילים והפקחים, ולהיכנס למים אך ורק באזורים המוכרזים והמסומנים כמותרים לרחצה. חל איסור לעמוד על מזחים, שוברי גלים או מקומות מועדים לפגיעת גלים, ויש להימנע לחלוטין משחייה בקרבת שוברי גלים בשל הזרמים החזקים שנוצרים בסמיכות אליהם.

אזהרה צהובה: עומס חום כבד במזרח ובדרום

במקביל לסערה בים, אזהרה צהובה על עומס חום כבד הופעלה החל משעות הצהריים ועד לשעות הערב (בין 13:00 ל-20:00). האזהרה תקפה לעמק בית שאן, בקעת כנרות, בקעת הירדן, דרום מדבר יהודה, אזור ים המלח והערבה.

הסכנות הצפויות בעקבות החום הכבד: בתנאים אלו ייתכנו מקרים של התייבשות או מכת חום. מדובר בתנאים סביבתיים קשים שאינם נוחים לחולים כרוניים, לאנשים מבוגרים ולאנשים הנמצאים בטיפול רפואי. כמו כן, קיים חשש מתנאי עבודה קשים במיוחד לעובדים מחוץ למבנים ממוזגים, ואף ייתכנו פגיעות זמניות ברשת ואספקת החשמל בשל העומסים.

המלצות להתנהגות נכונה בעומס החום: בשעות שיא החום מומלץ לשהות במקומות מוצלים, מאווררים או ממוזגים.יש להקפיד על שתיית מים מרובה בכמות ראויה.בעת יציאה הכרחית החוצה, יש לחבוש כובע רחב שוליים וללבוש בגדים בהירים וקלים.הנוהגים ברכבים מתבקשים לעצור מדי פעם להתרעננות.חל איסור מוחלט להשאיר בני אדם, ילדים או בעלי חיים ברכב שאינו ממוזג וחלונותיו סגורים, אפילו לא לזמן קצר.מומלץ לבני משפחה ולשכנים לבדוק את שלומם של האוכלוסייה המבוגרת והערירית באזורים אלו.