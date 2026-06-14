חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) מחריף את הטון נגד צמרת המשפט והתקשורת בישראל, ומספק הצהרה דרמטית בנוגע לפרשן ה"חדשות" הבכיר אמנון אברמוביץ'. בריאיון שקיים היום (ראשון) עם דורון כהן וד"ר יעקב בן־שמש ברדיו 'גלי ישראל', טען סעדה כי חוק המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) שהוא מוביל מעורר בהלה רבה במערכת, ואף הצהיר כי אברמוביץ' צפוי לעמוד בפני חקירה פלילית בקרוב.

לדברי חבר הכנסת, לשעבר סגן ראש מח"ש, המערכת המשפטית הפעילה את כל הכלים העומדים לרשותה כדי לבלום את החקיקה שנועדה לנתק את מח"ש מהפרקליטות.

"עשו הכל כדי לסכל את החוק"

"הפרקליטות לא האמינה שזה יקרה", אמר סעדה בפתח דבריו, ותיאר את השאננות ששררה לטענתו במסדרונות המשפטיים. "הם אפילו לא נערכו, והתחושה הייתה שהכול יהיה בסדר מבחינתם. הם עשו הכול כדי לסכל את החוק: שביתת פרקליטים, הגשת תלונה נגדי באופן אישי, וגם איומים בתקשורת".

בהמשך דבריו, עבר סעדה לתקוף באופן אישי את הפרשן אמנון אברמוביץ', והאשים אותו בניהול קמפיין תקשורתי מתוזמן ומגמתי נגדו ונגד רפורמת מח"ש.

האשמה: "מבצע איראניזציה"

"אמנון אברמוביץ' עלה לשידור בערב המלחמה, בזמן שאני עם המשפחה שלי, ומה שהיה חשוב לו זה לומר שאני מבצע 'איראניזציה' למדינת ישראל בגלל חוק מח"ש", קבל חבר הכנסת על הסגנון והעיתוי של הביקורת שנמתחה כלפיו.

בסיום הראיון, הפתיע סעדה את המראיינים כשהטיל את הפצצה הפוליטית-משפטית והצהיר כי המתקפות התקשורתיות יובילו להליכים משפטיים: "ואני אומר לכם – אמנון אברמוביץ' צפוי להיחקר בקרוב. חקירה פלילית".