פרשן חדשות 12 אמנון אברמוביץ' בתביעת ענק

הפרשן הפוליטי של חדשות 12 אמנון אברמוביץ', הגיש הבוקר (שלישי) לבית משפט השלום בפתח תקווה, תביעת דיבה ולשון הרע נגד דוברת המשטרה לשעבר במחוז הנגב, ליאת נידם, על סך 200 אלף שקל.

אברמוביץ' הגיש את התביעה על רקע פרסום והפצה של פוסט ברשתות החברתיות על ידי דוברת המשטרה לשעבר, המטיל ספק בסיפור גבורתו של אברמוביץ' ובציון לשבח על פועלו, כשקיבל צל"ש הרמטכ"ל על לחימתו ותעוזתו במלחמת יום הכיפורים.

לפי הנטען, בעמוד הפייסבוק שלה שיתפה ליאת נדם לפני כחצי שנה, פרסום אשר כותרתו "סופה של האמת להתגלות" בו היא מקטינה עד מבטלת את גבורתו של אמנון אברמוביץ במלחמת יום כיפור.

במסגרת התביעה הוגשה גם עדותו של ד"ר יוסף שירי, כיום מומחה לרפואת עור, שהדגיש כי אברמוביץ' נפצע קשות כשהמשיך לנהוג בטנק תחת אש כבד כשהוא בוער, כדי להציל את חבריו, ועל כך הוענק לו צל"ש הרמטכ"ל כדין.

עוד מסר בעדותו כי לאחר שאברמוביץ' חילץ את הטנק, ד"ר שירי סייע לחלץ אותו פיזית מתוך הלהבות, פעולה שהצילה את חייו של הפרשן הפוליטי של חדשות 12.