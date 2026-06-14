טרגדיה בשומרון: ילד בן 10 נהרג בתאונת דרכים

טרגדיה קשה בשומרון: ילד כבן 10 נהרג אחר הצהריים (ראשון) בתאונת דרכים קטלנית שהתרחשה בין רכב פרטי לאוטובוס בכביש סמוך ליישוב שבי שומרון. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה בשל עוצמת הפגיעה.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 16:54 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על תאונת דרכים קשה באזור שבי שומרון. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו במהירות למקום זיהו את הילד כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית קשה וללא סימני חיים, ולאחר בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותו במקום.

בנוסף, העניקו הצוותים טיפול רפואי ראשוני לנהגת הרכב הפרטי, אישה כבת 40, ופינו אותה במצב בינוני לבית החולים "מאיר" בכפר סבא, כשהיא סובלת מחבלות בראש ובגב. מהזירה פונו עוד ארבעה פצועים נוספים על ידי אמבולנסים של הסהר האדום.

"הילד היה מחוסר הכרה עם חבלה קשה"

חובש בכיר במד"א שניר חלא וחובש מד"א שמואל אגסי סיפרו על המראות הקשים בזירת התאונה: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד בין רכב ואוטובוס. כשהגענו, הבחנו בילד כבן 10 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלה רב-מערכתית קשה ביותר. לצערנו, הפציעה שלו הייתה אנושה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום התאונה".

השניים הוסיפו ותיארו את הטיפול ביתר הנפגעים: "צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים את נהגת הרכב, אישה כבת 40 עם חבלות בראש ובגב כשמצבה מוגדר בינוני. מהמקום פונו ארבעה פצועים נוספים על ידי צוותים של הסהר האדום".

כוחות משטרה ובוחני תנועה הגיעו לזירת התאונה והחלו בחקירת הנסיבות שהובילו להתנגשות הקשה בין שני כלי הרכב.