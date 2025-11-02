פיקוד העורף הודיע כעת (ראשון) על חשש לחדירת מחבלים ביישוב שבי שומרון. תושבי היישוב נדרשו להיכנס מיד למרחב מוגן, לסגור היטב את הדלת ולשבת מתחת לקו החלונות. עוד נאמר כי "אין לצאת מהמרחב המוגן עד לקבלת הודעה מהגופים הרשמיים".

עם זאת, מספר דקות לאחר מכן נאור כי האירוע הסתיים והוסר החשש, כשהתושבים יכולים לצאת מהבתים ולנוע באזור ללא הגבלה. ככל הנראה, מדובר בזיהוי שגוי של טכנאי שהגיע ליישוב.

כזכור, במהלך השבת הופעלה התראה על חדירת מחבלים ביישוב מבוא חורון הסמוך למודיעין, כשהתושבים נקראו להסתגר בבתיהם במשך כ-6 שעות. בצה"ל אמרו כי "כוחות צה״ל קפצו לסריקות ביישוב מבוא חורון שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח שהתקבל על שלושה חשודים ביישוב".

