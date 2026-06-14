היערכות בישראל: פיקוד העורף צפוי להחמיר את ההנחיות

בעקבות הכוננות הגבוהה וההערכה ההולכת וגוברת במערכת הביטחון כי איראן תבצע ירי משטחה לעבר מדינת ישראל בשעות הקרובות, בצמרת פיקוד העורף מקיימים בשעה זו (ראשון) דיונים דחופים ובודקים את הצורך בשינוי מידי של ההנחיות לציבור הרחב.

בשלב זה הדיונים נמצאים בעיצומם וטרם התקבלה החלטה סופית לגבי הטלת מגבלות התקהלות, שינויים במקומות העבודה או במערכת החינוך.

כזכור, מוקדם יותר הערב פרסם דובר צה"ל הודעה חריגה בה נמסר כי הצבא נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח המדינה, בהמשך לתקיפות המסיביות שביצע חיל האוויר בביירות. בהודעה הודגש כי הרמטכ"ל מקיים הערכות מצב שוטפות, ונכון לאותם רגעים לא היה שינוי בהנחיות, אך הציבור נקרא לגלות ערנות מוגברת ולנהוג באחריות.

במערכת הביטחון מבהירים כי במידה ותתקבל החלטה על שינוי רשמי במפת ההנחיות או בהגדרות הכוננות ביישובים השונים, פיקוד העורף יפיץ הודעה מסודרת ומפורטת לכלי התקשורת ולפלטפורמות הדיגיטליות הרשמיות של צה"ל.