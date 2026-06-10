בתום הערכת מצב: פיקוד העורף בעדכון חשוב לימים הקרובים

מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף ברחבי הארץ נותרת בשלב זה ללא שינויים, כך נקבע הערב (רביעי) בתום הערכת מצב ביטחונית מיוחדת שקיימו גורמי המקצוע בצה"ל. התוקף של ההנחיות הנוכחיות הוארך באופן רשמי והן תהיינה בתוקף עד ליום ראשון הקרוב, 14 ביוני 2026, בשעה 20:00.

בפיקוד העורף מבהירים כי הם ממשיכים לקיים הערכות מצב שוטפות לאורך כל שעות היממה לבחינת המצב הביטחוני והאיומים השונים, וככל שיוחלט על שינויים או הקלות במדיניות ההתגוננות, הציבור יעודכן על כך באופן מיידי באמצעי התקשורת ובפלטפורמות הרשמיות.

פעילות חלקית בצפון: רשימת היישובים

על פי ההנחיות המעודכנות, אזור ההנחיה של קו העימות, לצד רשימת יישובים ספציפיים בגליל, ימשיכו להתנהל תחת מדרג של פעילות חלקית בלבד.

היישובים עליהם חלות המגבלות המיוחדות הם: ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר.

ביישובי קו העימות וביישובים הללו, ייושמו ההנחיות הבאות:

פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילויות חינוכיות, לימודים וקייטנות אך ורק במבנה סגור או במקום פיזי שקיימת ממנו אפשרות להגיע למרחב מוגן תקני בתוך זמן ההתגוננות המוגדר לאותו האזור.מקומות עבודה: ניתן לקיים פעילות עסקית ומסחרית במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

הגבלת התקהלות בקו העימות; שאר הארץ בשגרה

בנוסף להנחיות החינוך והתעסוקה, פיקוד העורף מטיל הגבלות ברורות על קיומם של אירועים, תפילות והתקהלויות באזורי קו העימות והיישובים שנמנו לעיל.

על פי המדרג, תותר התקהלות של עד 100 אנשים בלבד בשטח פתוח, ועד 400 אנשים לכל היותר בתוך מבנה סגור. מגבלה זו משפיעה ישירות על קיום אירועים משפחתיים, שמחות ותפילות המוניות ביישובי הצפון הרלוונטיים.

בתוך כך, בשאר חלקי הארץ, בכל יתר האזורים מהצפון ועד הדרום, נקבע מדרג של פעילות מלאה. המשמעות היא שבשאר המדינה המשק, מערכת החינוך וההתקהלויות נמשכים תחת שגרה מוחלטת וללא הגבלות מיוחדות, בכפוף להקשבה להתרעות הרגילות.