בהתאם להנחיות פיקוד העורף: אלו המקומות שיישארו סגורים

בעקבות המצב הביטחוני בצפון הארץ והנחיות ההתגוננות המעודכנות של פיקוד העורף, רשות הטבע והגנים מפרסמת הבוקר (שלישי) רשימה מעודכנת של אתרי תיירות וטבע שייסגרו לחלוטין לכניסת מטיילים במהלך הימים הקרובים.
על פי הודעת הרשות, האתרים הבאים בצפון הארץ יישארו סגורים עד ליום רביעי בערב (10.06.26) כולל:
רשימת האתרים הסגורים בצפון:
הגן הלאומי אכזיב
הגן הלאומי יחיעם
הגן הלאומי ברעם
שמורת הטבע נחל עיון
שמורת הטבע שניר
הגן הלאומי חורשת טל
שמורת הטבע תל דן
שמורת הטבע הבניאס
שמורת הטבע החולה
שאר חלקי הארץ – פתוחים כרגיל
לצד ההשבתה הנרחבת של שמורות הטבע ואתרי המורשת בגזרת הצפון, ברשות הטבע והגנים מרגיעים ומבהירים כי בשאר חלקי הארץ המצב שונה.
בכל שאר מחוזות המדינה – במרכז, בירושלים, בשפלה ובדרום – הגנים הלאומיים ושמורות הטבע ייפתחו הבוקר לקליטת קהל המטיילים כסדרם ובאופן מלא, בהתאם למדיניות החזרה המהירה לשגרה בעורף. הציבור מתבקש להתעדכן באתרי הרשמי של רשות הטבע והגנים לפני היציאה לשטח.
תגובות