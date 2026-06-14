הערכה בישראל: כך תיראה התקיפה האיראנית בשעות הקרובות

בישראל גוברת בשעות האחרונות ההערכה כי איראן תבצע ירי ישיר משטחה לכיוון שטח המדינה, כתגובה לתקיפות הנרחבות שביצע צה"ל ברובע הדאחייה בביירות ולחיסולם של מחבלי חיזבאללה. בניגוד לפעמים קודמות בהן הירי בוצע על ידי מיליציות או לעבר בסיסים אמריקאיים באיזור, הפעם באיראן צפויים לשגר טילים ישירות לישראל.

גל התקיפות הישראלי החריג בלבנון יצא לפועל בעקבות שורה של הפרות מצד חיזבאללה, שביצע ירי ושיגורים לעבר מרחב הצפון למרות הסכם הפסקת האש שנחתם בין ישראל ללבנון. התגובה הישראלית הנוקבת עוררה זעם רב בטהראן, וגררה שורה של איומים מצד גורמים בכירים ביותר במשטר האיראני.

איראן לארה"ב: "רסנו את הכלב"

ההסלמה הנוכחית מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד ברמה הבינלאומית, רגע לפני מה שנראה כסגירת הפינות האחרונות לקראת חתימה על הסכם ראשוני ומקיף בין איראן לארצות הברית. בעקבות הפעילות הצבאית הישראלית, העבירו האיראנים מסר תקיף לאמריקאים ודרשו מהם "לרסן את הכלב", תוך שהם מבהירים כי אם וושינגטון לא תעשה זאת – איראן תפעל בעצמה.

על פי דיווחים בכלי תקשורת ערביים במפרץ, סגן מפקד משמרות המהפכה של איראן התייחס באופן רשמי לתקיפות בדאחייה והתחייב כי משטרו לא יעבור על כך בשתיקה: "פשעי הציונים לא יכולים להישאר ללא תגובה".

איום על המשך הסכם הגרעין

במקביל, יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, פרסם הודעה חריפה ברשתות החברתיות ובה תקף בחריפות הן את ישראל והן את הממשל האמריקאי, תוך שהוא רומז על אפשרות של פיצוץ המשא ומתן המדיני.

"הפרתם של הציונים לדרום הלבנון שוב הוכיחה שארה"ב או שאין לה רצון ליישם את התחייבויותיה, או שאין לה את היכולת לכך", מאשים קאליבאף. "על ידי מתן אור ירוק למשטר אינכם יכולים להשיג יתרון. המשחק של שוטר רע ושוטר טוב כבר ישן".

בסיום דבריו שיגר קאליבאף איום מפורש לעבר האמריקאים, והבהיר כי אם ארה"ב לא תבלום את צעדיה של ישראל בלבנון, איראן תסוג מההבנות שהושגו עמה: "אם אין לכם את הרצון והיכולת ליישם את התחייבויותיכם, אי אפשר לדבר על המשך הדרך".