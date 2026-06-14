הפרשן הצבאי הבכיר משיב: האם איראן תתקוף את ישראל 

הפרשן הצבאי הבכיר של 'ידיעות אחרונות', רון בן ישי, התייחס היום (ראשון) בקול ברמה לתקיפת צה"ל ברובע הדאחייה בביירות, והעריך כי איראן תבחר שלא להגיב ישירות נגד ישראל בעקבות האירוע, זאת ברקע המגעים המדיניים המתקדמים להסדר באזור.

בראיון לנתן משי ואבי גדלוביץ' בתוכנית 'אחת בצהריים', הסביר בן ישי את מערכת השיקולים הנוכחית של טהרן ואמר: "להערכתי – איראן לא תגיב לעבר ישראל בעקבות התקיפה בדאחיה, כדי לא לחבל בהסכם. האיראנים רוצים בכל מחיר להימנע ממלחמה".

לצד ההערכה המרכזית, בן ישי הציב סייג משמעותי התלוי בלוח הזמנים של המשא ומתן הדיפלומטי, והזהיר מפני גרירת רגליים שעלולה להוביל להסלמה מחודשת. "עם זאת, אם חתימת מזכר ההבנות תתעכב – דברים יכולים להשתנות", דברי הפרשן הצבאי.