זהו עלי מוסא דקדוק, הבכיר שחוסל בדאחיה

החיסול הממוקד בלב רובע הדאחיה בביירות מסמן אבדה משמעותית למערך הפיקוד של חיזבאללה. דקדוק, ששמו עלה לא פעם כמי שאחראי על כמה מהפעולות המורכבות ביותר של הארגון, היה דמות מפתח בציר הפרו-איראני במזרח התיכון.

איש הצללים של נסראללה

עבור מי שלא מכיר את השם, דקדוק לא היה סתם עוד מפקד שטח. את הקריירה שלו החל אי שם בשנות ה-90, אז היה האיש הקרוב ביותר לראשו של מזכ"ל חיזבאללה לשעבר, חסן נסראללה. הוא שימש כראש מערך האבטחה האישי שלו, תפקיד שמלמד על רמת האמון הגבוהה שרכש בארגון.

תיק הגולן: האיום בגבולנו

בשנים האחרונות, השם דקדוק עלה לכותרות בעיקר בהקשר של "תיק הגולן". במסגרת תפקידו זה, הוא היה האדריכל המרכזי של ניסיונות חיזבאללה להתבסס בדרום סוריה ולהקים תשתית טרור מול הגבול הישראלי ברמת הגולן. הוא הוביל את הניסיונות להפוך את הגבול הסורי לזירה פעילה נגד ישראל, תוך שהוא מנהל רשתות של פעילים מקומיים.

התקפות נגד צבא ארה"ב

היה מעורב בתכנון והוצאה לפועל של פיגועים קטלניים נגד כוחות אמריקאיים בעיראק, ובראשם הפיגוע בכרבלא בשנת 2007 שבו נהרגו חמישה חיילים אמריקאים.

מעצר ושחרור

נעצר בעבר על ידי כוחות ארה"ב בעיראק ונכלל ברשימות הטרור השחורות שלה, אך הועבר בהמשך לידי השלטונות העיראקיים ושחרורו עורר בשעתו ביקורת רבה.

טביעות אצבע גם בעיראק

הניסיון של דקדוק חרג הרבה מעבר לגבולות לבנון וסוריה. לפני שנים הוא נשלח על ידי כוח קודס האיראני לעיראק, שם תפקד כיועץ ומדריך של מיליציות שיעיות. הוא נחשב למעורב ישיר בתכנון פיגועים קטלניים נגד כוחות אמריקאיים, כולל הפיגוע הידוע בכרבלא ב-2007, בו נהרגו חמישה חיילים אמריקאים.

דקדוק אף נעצר בעבר על ידי האמריקאים והוכנס לרשימות הטרור השחורות שלהם, אך לאחר שהועבר לשלטונות עיראק הוא שוחרר – צעד שעורר בזמנו זעם רב בוושינגטון.

חיסולו של דקדוק מהווה מכה נוספת לשרשרת הפיקוד של חיזבאללה, שממשיכה לספוג מהלומות כואבות מאז תחילת המלחמה.