יאיר גולן נגד חבר מפלגתו: "דברים פסולים"

סערה פוליטית וציבורית בעקבות דבריו של הפעיל החברתי נאור נרקיס, המתמודד בפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים". בסוף השבוע עורר נרקיס תרעומת רבה, בעיקר בקרב הציבור הדתי-לאומי, לאחר שהתבטא באופן מקומם כלפי חללי המגזר ומסלול שירותם הצבאי.

בריאיון לרשת i24NEWS התייחס נרקיס לחללים הרבים שהקריבה הציונות הדתית מאז פרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר, וקשר בין מספר הנופלים למסלול בני הישיבות. "אם הם היו עושים שירות מלא כמו חילונים, אולי הם לא היו נופלים כל כך הרבה", אמר נרקיס. "הדתיים הם לא כל כך לאומיים כשהם המגזר הכי משתמט שיש מלבד החרדים. פשוט לא שמנו לב לזה".

בהמשך דבריו השווה נרקיס את הניסיון המבצעי של הלוחמים לעולם הרפואה: "כמו שרופא שיש לו שלוש שנות ניסיון הוא יותר מנוסה מרופא שיש לו שנה וחצי ניסיון, החייל שעשה שנה וחצי בקומבינת הסדר הוא פחות מנוסה מחייל חילוני שעשה שלוש שנים. בן אדם שמתפלל בשדה הקרב זה אחלה, כמו חילוני ששומע שיר של טיילור סוויפט".

דבריו עוררו גל של תגובות זועמות מצד גולשים ונציגי ציבור, שהאשימו אותו בהכללה פוסלת, בהסתה קשה ובשנאת חינם כלפי מגזר שנמצא בחזית הלחימה ומאבד את טובי בניו.

יאיר גולן: "פסול ואינו משקף את ערכי המפלגה"

בעקבות הסערה, מיהר יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן, להתנער לחלוטין מדבריו של חבר מפלגתו ולגנות אותם בצורה נחרצת.

"לוחמים שנפלו בהגנה על מדינת ישראל אינם צריכים להצטדק בפני איש", הבהיר גולן בתגובה לפניית אתר ynet. "הם התייצבו כשנקראו, נשאו על כתפיהם את ביטחון המדינה ועשו את חלקם עד הסוף".

גולן הדגיש את האחדות הנדרשת בשדה הקרב ותקף את הניסיון ליצור הבחנה מגזרית בין הנופלים: "בשדה הקרב אין מגזרים. אין חיילי הסדר, קיבוצניקים, עירונים או מושבניקים – יש לוחמי צה"ל. כל ניסיון לקשור בין ויכוח פוליטי, חשוב ככל שיהיה, לבין מסירות הנפש של לוחמים שנפלו בקרב הוא פסול ואינו משקף את הערכים של המפלגה ושלי".

"את הוויכוחים ננהל מחוץ לבתי העלמין"

יו"ר המפלגה הבהיר כי למרות המחלוקות העמוקות הקיימות בחברה הישראלית בנוגע לחלוקת הנטל, אין שום מקום לערב בהן את חללי צה"ל.

"את הוויכוחים על דמותה של החברה הישראלית ועל חלוקת הנטל ננהל בנחישות, אבל מחוץ לבתי העלמין", סיכם גולן. "מול מי ששילמו בחייהם עבור כולנו נדרשים ענווה, כבוד והכרת תודה. החובה שלנו היא לזכור אותם, לחבק את משפחותיהם ולעולם לא להטיל על הנופלים את האחריות לנפילתם".