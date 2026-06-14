 שני מחוסלים בתקיפת צה"ל בג'באליה

גורמים ברצועת עזה מדווחים כעת על תקיפה אווירית שבוצעה במחנה הפליטים ג'באליה שבצפון הרצועה. על פי הדיווחים המגיעים מהשטח, בתקיפה נהרגו שני פלסטינים. מדובר בחלק מפעילות מתמשכת של כוחות צה"ל בגזרה זו, הממשיכים לפעול לאיתור תשתיות טרור וחיסול מחבלים המנסים לשקם את אחיזתם באזור.

בצה"ל טרם פרסמו התייחסות רשמית לפרטי התקיפה הספציפית הזו, אך גורמי ביטחון מציינים כי הפעילות בצפון הרצועה נמשכת בעצימות משתנה בהתאם למודיעין ולזיהוי איומים. כוחות אוגדה 162 וצוותי קרב חטיבתיים מבצעים סריקות מקיפות במרחב ג'באליה במטרה למנוע מארגוני הטרור להתבסס מחדש, תוך שימוש במעטפת אש אווירית וארטילרית לחיסול חוליות מחבלים שזוהו בדרכם לפעול נגד כוחותינו.