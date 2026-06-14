אילה חסון בראיון חשוף: "אני לא סופרת אותו"

העיתונאית ומגישת החדשות הבכירה, איילה חסון ('כאן 11'), מתייחסת בראיון גלוי לב למתקפות האישיות והמקצועיות שהיא חווה בשנים האחרונות מצד קולגות בעולם התקשורת, ומבהירה כי הביקורת המופנית כלפיה מצד גורמים מסוימים בברנז'ה אינה משפיעה על סדר היום שלה.

בריאיון שקיימה עם מתי טוכפלד ברדיו 'גלי ישראל', הסבירה חסון כי היא מזהה ניסיון מכוון מצד גורמים שונים להשפיע על הקו העיתונאי שלה באמצעות הכפשות ועלבונות, אך הבהירה כי המהלכים הללו אינם משיגים את מטרתם.

"הכל לפי המבייש והמתבייש"

"ניסו לאלף אותי באמצעות עלבונות", הצהירה חסון בפתח דבריה, והסבירה כיצד היא מסננת את הביקורת הציבורית והמקצועית המופנית כלפיה. "הכל לפי המבייש והמתבייש. כשאדם בעל שיעור קומה מעביר עליי ביקורת, אני קשובה לו בחפץ לב. אבל כשמדובר במישהו שמופעל על ידי עיתונאי או עורך עיתון – אני לא סופרת אותו".

חסון ביקשה להדגיש כי חוסר ההתחשבות שלה במבקריה אינו נובע מאטימות או מניתוק, אלא מהערכה עצמית ומבחירה מודעת באילו ערכים להתמקד בעשייתה הציבורית.

הסולם הערכי: עזרה לאנשים לפני הברנז'ה

"זה לא משום שיש לי עור עבה, אלא משום שהם פשוט לא חשובים בעיניי", הסבירה המגישה הוותיקה את תפיסת עולמה, וסימנה את מה שבעיניה נחשב להישג אמיתי בעבודה העיתונאית.

"הרבה יותר חשוב לי לדעת אם הושטתי יד למישהו ברגע משמעותי", סיכמה חסון את הנושא. "לא חשוב לי אם מישהו מהברנז'ה כותב עליי דבר כזה או אחר – זה פשוט לא חשוב".