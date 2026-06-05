אילה חסון בהלם: "איך לא עשו את זה עד עכשיו?"

העיתונאית ואשת התקשורת, אילה חסון, ממשיכה את המאבק שלה מהחודשים האחרונים ותוקפת: "איך עד עכשיו זה לא קרה?"

העיתונאית אילה חסון (כאן 11) משמיעה הבוקר (שישי) ביקורת חריפה וחסרת תקדים כנגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. ברקע המתיחות הגוברת בין הדרג המדיני למערכת המשפט, טוענת חסון כי נדרש טיפול שורש עמוק במוקדי הכוח המשפטיים, ואף קוראת ליועמ"שית לפרוש מתפקידה באופן מיידי.

בראיון סוער שהעניקה לאלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל', השוותה חסון בין התנהלותה של היועמ"שית לבין המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אלוף רומן גופמן. "הלוואי והיועמ"שית הייתה מגיעה לכרסוליים של טוהר המידות של רומן גופמן", אמרה חסון בפתח דבריה. "אם היה לה טוהר מידות, היא הייתה שמה את המפתחות והולכת".

"הם יושבים על הברזים ומחליטים את מי לסכל"

בהמשך הראיון הרחיבה חסון את הביקורת שלה כלפי צמרת מערכת אכיפת החוק, ותיארה מציאות שבה בעלי תפקידים בכירים משתמשים בסמכויותיהם כדי להשפיע באופן פסול על מינויים ועל גורלות פוליטיים.

"צריך פה תיקון מאוד מאוד עמוק", הדגישה חסון נחרצות. "אותם אנשים שיושבים על הברזים בנקודות כוח מחליטים את מי למנות, את מי לסכל, נגד מי להגיש כתבי אישום ונגד מי לא. את הדבר הזה צריך לעצור בצורה חוקית ורצינית ובצורה של עובדות".

"איך היא לא נחקרה בפרשת הפצ"רית?"

בסיום דבריה השתמשה חסון בביטויים קשים כלפי בהרב-מיארה, והעלתה תהייה קשה לגבי היעדר בדיקה או חקירה בעניינה סביב פרשות שנמצאות כעת במוקד השיח הציבורי.

"היא הרודפת, היא האישה הרודפת", תקפה חסון וחתמה בתמיהה: "איך עד רגע זה היא לא נחקרה בפרשת הפצ"רית?".