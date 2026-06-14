איראן מגיבה לתקיפה בדאחייה: "לרסן את הכלב המשתולל"

בדרך לטילים נוספים מאיראן? דובר ועדת החוץ והביטחון של הפרלמנט האיראני, איברהים רזאי, הגיב כעת (ראשון) לתקיפה הישראלית ברובע הדאחייה בביירות ואיים כי המהלך עשוי לפגוע בהגעה להסכם עם ארה"ב.

"אסור ליפול לטעות בחישוב המצב. גם אם תרצו להגיע להסכם או להבנות כלשהן, הדרך לכך עוברת דרך ריסון המשטר הציוני" אמר רזאי. "אם לא נצליח לרסן את הכלב המשתולל הזה, הוא ינשך אותנו ברגל עוד לפני שהדיו על ההסכם או ההבנות יספיק להתייבש".

כזכור, בשבוע שעבר איראן הגיבה למתקפה הישראלית ברובע הדאחייה בביירות בירי טילים בליסטיים לעבר יישובי הצפון, ובהמשך גם למרכז. הדבר הוביל ליממה של לחימה בין ישראל לאיראן, עם מספר תקיפות שבוצעו נגד תשתיות ברחבי המדינה.