ישראל מאשרת: צה"ל תקף ברובע הדאחייה בביירות

תקיפה בדאחייה ( ללא )

התגובה הגיעה: כלי התקשורת בלבנון דיווחו כעת (ראשון) על תקיפות ברובע הדאחייה בביירות. לפי הדיווחים, לפחות אדם אחד נהרג ו-4 נוספים נפצעו בתקיפה.

התקיפה ברובע הדאחייה - ללא התקיפה ברובע הדאחייה | צילום: ללא 10 10 0:00 / 0:05

מספר דקות לאחר מכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אישרו כי כוחות צה"ל תקפו ברובע המזוהה כמעוז של חיזבאללה בבירת לבנון. "צה"ל תקף כעת ברובע הדאחייה בביירות מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, וזאת בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל" נמסר. "ישראל לא תסבול ירי לשטחה".

התקיפה בדאחייה - דובר צה"ל התקיפה בדאחייה | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:06

במקביל, בצה"ל הודיעו כי הכוחות "תקפו באופן ממוקד תשתית של ארגון הטרור חיזבאללה בדאחייה שבביירות". לדבריהם, המבנה שהותקף היה מפקדה של חיזבאללה, אשר שימשה את מחבלי ארגון הטרור לקידום מתקפות נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. "ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לקדם מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ובהתאם להנחיות הדרג המדיני".

התקיפה ברובע הדאחייה ( ללא )

כזכור, משעות הבוקר נרשמו 3 מקרי ירי של חיזבאללה מלבנון לעבר שטח ישראל, במסגרתם כטב"מים של חיזבאללה נפלו בתוך שטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. בכל המקרים נאמר כי אין נפגעים, וכי והאירועים מתוחקרים.

התקיפה בדאחייה ( ללא )

בשבוע שעבר שר הביטחון ישראל כ"ץ התחייב מספר פעמים כי כל מתקפה של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון תיענה בתקיפה של רובע הדאחייה בביירות. "דין הדאחייה כדין יישובי הצפון" אמר כ"ץ. "כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדאחייה. צה"ל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה".

עוד טען כי "אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל - ייענה בעוצמה רבה".