שבועה של אהבה: השם המרגש של הבת של קווין רובין

יש רגעים שבהם הכל פשוט מתחבר. עבור דניאלה וקווין, הקשר העמוק לאימהות שלהם תמיד הוליד ידיעה ברורה: לבת שלהם יהיה שם שינציח ויכבד אותן.

עכשיו, כשהיא כאן, קווין ודניאלה מגלים היום (ראשון) מהו השם שנבחר: ליסה קרן רובין. השם הממיס הוא שילוב מתוחכם בין לריסה (אמא של דניאלה) לבין קרן (אמא של קווין). השם נושא עמו לא רק שורשים משפחתיים חזקים, אלא גם משמעות רוחנית מופלאה: "אלוהים הוא שבועתי" ו"אלוהים הוא הבטחתי".

קווין רובין אבא ל-2 ( חשבון האינסטגרם של קווין רובין )

השם ליסה (Lisa) התגלגל לאורך ההיסטוריה כקיצור של השם אליזבת (Elizabeth). מקורו של השם אליזבת הוא בשם העברי המקראי אֱלִישֶׁבַע (אשתו של אהרן הכהן). כשמפרקים את השם אלישבע בעברית, מקבלים את שתי המילים: אלי = אלוהים שלי.שבע = מלשון שבועה (או הבטחה).

לכן, המשמעות המקובלת של השם בעולם כולו היא אכן "אלוהים הוא שבועתי" או "אלוהים הוא הבטחתי".