סרוגים
ברנז'ה

שבועה של אהבה: השם המרגש של הבת של קווין רובין

קווין ודניאלה הביאו לעולם בת בכורה והעניקו לה שם יוצא דופן - זו המשמעות העומדת מאחורי הבחירה שלהם

14:03
1 תגובות
הבת של קווין רובין
הבת של קווין רובין | צילום: צילום: חשבון האינסטגרם של קווין רובין

יש רגעים שבהם הכל פשוט מתחבר. עבור דניאלה וקווין, הקשר העמוק לאימהות שלהם תמיד הוליד ידיעה ברורה: לבת שלהם יהיה שם שינציח ויכבד אותן.

עכשיו, כשהיא כאן, קווין ודניאלה מגלים היום (ראשון) מהו השם שנבחר: ליסה קרן רובין.

השם הממיס הוא שילוב מתוחכם בין לריסה (אמא של דניאלה) לבין קרן (אמא של קווין). השם נושא עמו לא רק שורשים משפחתיים חזקים, אלא גם משמעות רוחנית מופלאה: "אלוהים הוא שבועתי" ו"אלוהים הוא הבטחתי".

קווין רובין אבא ל-2 (חשבון האינסטגרם של קווין רובין)

השם ליסה (Lisa) התגלגל לאורך ההיסטוריה כקיצור של השם אליזבת (Elizabeth). מקורו של השם אליזבת הוא בשם העברי המקראי אֱלִישֶׁבַע (אשתו של אהרן הכהן). כשמפרקים את השם אלישבע בעברית, מקבלים את שתי המילים: אלי = אלוהים שלי.שבע = מלשון שבועה (או הבטחה).

לכן, המשמעות המקובלת של השם בעולם כולו היא אכן "אלוהים הוא שבועתי" או "אלוהים הוא הבטחתי".

עוד בחדשות

"בלי הברזות": מעיין אדם מחפשת עזרה דחופה

סרוגים13:33

בזמן שהוא מאושפז: זו הבשורה המרגשת שקיבלה משפחת רזאל

שיר לוי13:17

רגע אחרי ההדחה: זו התגובה של טל טיטו לתביעה של אייל גולן

שיר לוי12:56

משבר בחתונמי? ארי חגג יומולדת, אבל נועה לא נכחה באירוע

אפרת קרסנר12:48

״אני מרגישה את זה בלב״: דנה פרידר נשברת אחרי הפרידה מהבת שלה

שיר לוי11:47

תגובות

1
1
...
לפני 15 דקות

איזה פיתול עד שמגיעים לפירוש.. אבל שמות סבירים. לפחות לא 'מון/סאן/אריאה/מיאל'