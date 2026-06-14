בזמן שהוא מאושפז: זו הבשורה המרגשת שקיבלה משפחת רזאל

בתוך התקופה הלא פשוטה שעוברת על משפחת יונתן רזאל, הגיע בסוף השבוע רגע אחד מרגש במיוחד. בתו של רזאל התארסה - והמשפחה בחרה לחגוג את האירוע המשמח דווקא לצד אביה המאושפז בבית החולים.
רזאל, שמאושפז בשבועות האחרונים לאחר שעבר אירוע מוחי, זכה לקחת חלק ברגע המשפחתי המרגש בזמן שהוא נמצא תחת השגחה רפואית. בני המשפחה הגיעו למחלקה כדי לציין יחד את האירוסין ולחגוג עם הזוג המאושר, למרות הסיטואציה המורכבת.
רגע משמח בתוך ימים לא פשוטים
האירוסין ריגשו רבים גם בגלל הסיפור האישי של הכלה, רבקי רזאל. כשהייתה ילדה קטנה, היא נפלה מגג בית המשפחה בשכונת נחלאות בירושלים בזמן שצפתה בזיקוקי יום העצמאות - ונפצעה באורח קשה מאוד. במשך תקופה ארוכה היא עברה הליך שיקום מורכב, עד שלבסוף הצליחה להשתקם ולחזור לעצמה.
כעת, שנים אחרי אותו אירוע שטלטל את המשפחה כולה, מצאה עצמה המשפחה שוב לצד מיטת בית חולים - אבל הפעם גם עם רגע משמח במיוחד, כשבתוך התקופה המורכבת חגגו את אירוסיה של רבקי.
מהקולות הגדולים במוזיקה היהודית
רזאל נחשב במשך שנים לאחד היוצרים הבולטים במוזיקה היהודית-ישראלית, עם שירים אהובים כמו "והיא שעמדה", "קטנתי" ו"ציון". המוזיקה שלו שילבה לאורך השנים אמונה, משפחתיות ורגש אישי - והפעם, החיים עצמם סיפקו רגע שנראה כאילו נלקח מתוך אחד השירים שלו.
מאז אשפוזו, רבים בתעשיית המוזיקה ובקהל הישראלי ממשיכים להתפלל לרפואתו של רזאל ולשלוח חיזוקים למשפחה - ובסוף השבוע, בתוך כל הדאגה והתקופה המורכבת, הגיעה גם בשורה משמחת במיוחד עם אירוסיה של בתו.
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