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חדשות צבא ובטחון

צה"ל מאשר: האזעקות בעוטף עזה - עקב זיהוי שווא

אזעקות נשמעו במספר יישובים בעוטף עזה, אך לאחר בדיקה התברר כי מדובר בזיהוי שווא

12:57
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כיפת ברזל
כיפת ברזל | צילום: משרד הביטחון

דיווח ראשוני: אזעקות צבע אדום נשמעו כעת (ראשון) במספר יישובים באזור עוטף עזה, ביניהם כפר עזה, זמרת, שובה וסעד. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה.

עם זאת, פחות מ-3 דקות אחרי הפעלת האזעקות, פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים והשוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. מיד לאחר מכן, בצה"ל אישרו כי מדובר בזיהוי שווא.

זו הפעם השנייה ביממה האחרונה שבה הופעלו אזעקות בדרום בעקבות זיהוי שווא, אחרי שבמהלך הלילה נשמעו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב אילת. גם אז, האזעקות הופעלו בעקבות זיהוי שווא. אירוע דומה התרחש ביום שישי האחרון, כאשר זיהוי שווא הביא להפעלת אזעקות בקיבוצים נחל עוז ועלומים.

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