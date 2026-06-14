רגע אחרי ההדחה: זו התגובה של טל טיטו לתביעה של אייל גולן

שבועיים בלבד לפני גמר ״האח הגדול״, טל טיטו הודחה מהבית - אבל מחוץ לבית חיכתה לה גם סערה אחרת. רגע אחרי שחזרה לטלפון ולרשתות החברתיות, גילתה כוכבת הריאליטי לראשונה על תביעת לשון הרע שהגיש נגדה הזמר אייל גולן בעקבות ציוצים שפרסמה בעבר ברשת X - ומיהרה להגיב.

טל טיטו מגיבה ( צילום: חשבון ה-X של טל טיטו )

כזכור, בחודש מרץ האחרון פורסם כי גולן הגיש נגד טיטו תביעה בסך 200 אלף שקלים לבית משפט השלום בבת ים. על פי כתב התביעה, טיטו פרסמה ברשת החברתית סדרת ציוצים שבהם כינתה את הזמר בביטויים חריפים כמו "אנס" ו״פדופיל״ - פרסומים שלטענתו מהווים לשון הרע חמורה ופגיעה בשמו הטוב. "ניסיון להשחיר את שמו" בכתב התביעה נטען כי מדובר ב"פרסומים שקריים ומבזים", וכי אין מדובר בהבעת דעה לגיטימית אלא בהאשמות חמורות ללא בסיס עובדתי. עוד נמסר מטעם הזמר כי הוא נוקט בתקופה האחרונה במדיניות של "אפס סובלנות" כלפי השמצות ברשתות החברתיות.

אייל גולן ( צילום: ניר אמיתי )

התגובה של טל

אלא שנראה שטיטו בחרה לקחת את הבשורה בהומור. זמן קצר אחרי שנחשפה לתביעה, העלתה ציוץ חדש לחשבון ה-X שלה וכתבה: "איך לא מחקתי ציוצים לפני. שמע ישראל".

התגובה שלה הצליחה לעורר לא מעט תגובות ברשת, במיוחד אחרי ההדחה המפתיעה מהבית - רגע לפני הגמר הגדול של "האח הגדול".