משבר בחתונמי? ארי חגג יומולדת, אבל נועה לא נכחה באירוע

כוכב "חתונה ממבט ראשון", ארי גולדברג, חגג השבוע יום הולדת מרגש במיוחד, ולראשונה מזה כמעט שני עשורים – הוא עשה זאת כאן בישראל. בפוסט חשוף ונוסטלגי שהעלה היום לחשבון האינסטגרם שלו, שיתף ארי תמונות מהחגיגות המושקעות, אך העוקבים האדוקים שרצו לראות את הכלה ששודכה לו על המסך, נועה מוזס, נתקלו בחיסרון בולט שלה בפריים.

ההיעדרות של נועה מהתמונות מיד הציתה גל שמועות ברשתות החברתיות: האם הזוגיות הטלוויזיונית, שהצליחה להמיס לבבות, הגיעה לקיצה הרחק מאור הזרקורים?

"19 שנה שלא חגגתי יום הולדת בארץ, והאמת? שכחתי כמה זה מיוחד", כתב ארי בפוסט. "הדרך הזו לקחה אותי רחוק, אבל השבוע הזה היה תזכורת לכך שיש משהו שאין לו תחליף במקום שבו הכול התחיל... להיות מוקף במשפחה, חברי ילדות וחברים מהצבא, זו מתנה אמיתית".

אז האם המעריצים צריכים להתחיל לדאוג? לא בטוח בכלל. מי שקרא את הפוסט עד לסופו גילה שארי ממש לא שכח את בת הזוג, ושלח לה מסר מרגיע ומאוהב במיוחד שהבהיר בדיוק איפה הם עומדים.

"תודה לכל אחד ואחת שהיו חלק מהשבוע הזה", סיכם ארי, ולא שכח את הכלה שלו: "ולנועה הכל כך מיוחדת, שהצליחה לרגש אותי כמו שרק היא יודעת. אני בר מזל".

אז למרות שהיא לא נלכדה בעדשת המצלמה באירוע עצמו, נראה שנועה לגמרי נוכחת בלב שלו, והקשר ביניהם חזק מתמיד