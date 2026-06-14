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רגע של אמא

״אני מרגישה את זה בלב״: דנה פרידר נשברת אחרי הפרידה מהבת שלה

כשלושה חודשים אחרי הלידה, דנה פרידר שיתפה בכאב על היציאה הראשונה ליום צילום בלי בתה המשותפת עם יהודה לוי: "זה פיזית כואב לי בלב"

11:47
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יהודה לוי ודנה פרידר הורים
יהודה לוי ודנה פרידר הורים | צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של יהודה

כשלושה חודשים אחרי שהפכה לאמא יחד עם יהודה לוי, דנה פרידר שיתפה רגע אישי וכואב במיוחד מהיום הראשון שלה חזרה לעבודה מאז הלידה של בתם נאיה דפני הלוי.

"זה פיזית כואב לי בלב"

בסטורי שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה, סיפרה פרידר שהיא יוצאת ליום צילום ראשון מאז הלידה - והודתה שהפרידה מהבת שלה קשה לה במיוחד.

"זה פיזית כואב לי בלב", כתבה בכנות, כשהיא משתפת כמה עצוב לה להיות רחוקה ממנה אפילו לכמה שעות.

המשאבה, הקרחונים והציידנית

לצד התחושות הקשות, פרידר הראתה גם את המציאות החדשה שלה כאמא טרייה: משאבה, קרחונים וציידנית שליוו אותה ליום הצילומים, כדי להמשיך לשאוב לבנה גם במהלך העבודה.

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