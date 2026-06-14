״אני מרגישה את זה בלב״: דנה פרידר נשברת אחרי הפרידה מהבת שלה

כשלושה חודשים אחרי שהפכה לאמא יחד עם יהודה לוי, דנה פרידר שיתפה רגע אישי וכואב במיוחד מהיום הראשון שלה חזרה לעבודה מאז הלידה של בתם נאיה דפני הלוי.

"זה פיזית כואב לי בלב"

בסטורי שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה, סיפרה פרידר שהיא יוצאת ליום צילום ראשון מאז הלידה - והודתה שהפרידה מהבת שלה קשה לה במיוחד.

"זה פיזית כואב לי בלב", כתבה בכנות, כשהיא משתפת כמה עצוב לה להיות רחוקה ממנה אפילו לכמה שעות.

המשאבה, הקרחונים והציידנית

לצד התחושות הקשות, פרידר הראתה גם את המציאות החדשה שלה כאמא טרייה: משאבה, קרחונים וציידנית שליוו אותה ליום הצילומים, כדי להמשיך לשאוב לבנה גם במהלך העבודה.