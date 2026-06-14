אחרי 7 שעות: תנועת הרכבות בצפון חוזרת לסדרה

אחרי שתנועת הרכבות בחיפה הושבתה למשך יותר מ-7 שעות, ברכבת ישראל עדכנו כעת (ראשון) כי תנועת הרכבות באזור מתחילה לשוב לסדרה בהדרגה. מהנהלת הרכבת נמסר כי "צוותי הרכבת פעלו לאורך הלילה במטרה להשמיש את קווי השירות בצפון. אנו מתנצלים על אי הנוחות".

כאמור, במהלך הלילה דווח כי פריטי מתכת שנפלו מקרון של רכבת משא גרמו לפגיעה במסילה באזור חיפה, ולהפסקת התנועה בחלק מהקטע. בעקבות האירוע הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים, חיפה מרכז השמונה ומרכזית המפרץ. כתוצאה מהשיבוש חלו גם שינויים במסלולי הרכבות ובתדירותן בקווי הצפון השונים.

מאז שעות הבוקר, רכבת ישראל המליצה לנוסעים באזור חיפה והצפון לשקול שימוש באמצעי תחבורה חלופיים עד להשבת השירות המלא. עוד הובהר כי נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה וכי נפתח תחקיר לבירור הגורמים שהובילו לנפילת פריטי המתכת ולשיבוש התנועה.