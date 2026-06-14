בעקבות אירוע חריג: ברכבת ישראל מודיעים על שינויים בתנועת הרכבות

שיבושים משמעותיים נרשמו הבוקר (ראשון) בתנועת הרכבות באזור חיפה והצפון, לאחר שפריטי מתכת שנפלו מקרון של רכבת משא גרמו לפגיעה במסילה ולהפסקת התנועה בחלק מהקטע.
ברכבת ישראל הודיעו כי בעקבות האירוע הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים, חיפה מרכז השמונה ומרכזית המפרץ.
כתוצאה מהשיבוש חלים גם שינויים במסלולי הרכבות ובתדירותן בקווי הצפון השונים.
ברכבת ישראל המליצו לנוסעים באזור חיפה והצפון לשקול שימוש באמצעי תחבורה חלופיים עד להשבת השירות המלא.
צוותי תחזוקה והנדסה הוזעקו למקום ופועלים להשבת תנועת הרכבות לסדרה בהקדם האפשרי.
ברכבת ציינו כי נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה וכי נפתח תחקיר לבירור הגורמים שהובילו לנפילת פריטי המתכת ולשיבוש התנועה.
בינתיים, נוסעים רבים באזור הצפון צפויים להתמודד עם עיכובים ושינויים בלוחות הזמנים עד להשלמת עבודות התיקון.
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