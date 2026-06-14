דיווח באיראן: עדיין לא התקבלה החלטה סופית על ההסכם

למרות ההצהרות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על כך שההסכם בין וושינגטון לטהרן ייחתם כבר היום (ראשון), באיראן ממשיכים לפרסם מסרים סותרים ומכחישים כי הצדדים הגיעו להסכמות.

כעת, "מקור יודע דבר המקורב לצוות המשא ומתן" אמר לסוכנות הידיעות האיראנית "פארס" כי עדיין לא התקבלה החלטה סופית בטהרן לגבי ההסכם עם האמריקנים. "איראן טרם הודיעה על ההחלטתה הסופית בנוגע למזכר ההבנות המוצע" נטען. "הם עדיין בוחנים את ההיבטים הפוליטיים, המשפטיים והטכניים של ההצעות ברמת המומחים וברמת קבלת ההחלטות".

כזכור, אמש טראמפ הודיע כי ההסכם בין ארה"ב לאיראן עשוי להיחתם כבר ביממה הקרובה, תוך שהוא משלב מסרים אופטימיים לצד אזהרות מפורשות כלפי המשטר האיראני. "ההסכם שלי עם איראן הוא 'חומה נגד נשק גרעיני'" טען. "הם כבר לא רוצים נשק גרעיני ולא יהיה להם כזה, לא באמצעות רכישה, פיתוח או כל צורה אחרת של רכש".

לדבריו, "העסקה מתוכננת להיחתם מחר, ומיד לאחר חתימתה, מצר הורמוז ייפתח לכולם, מערכת היחסים שלנו עם איראן שונה וטובה בהרבה מזו של ממשלי עבר".

למרות הטון החיובי, טראמפ הבהיר כי מבחינתו האפשרות הצבאית עדיין קיימת. "אנו מצפים לעבוד עם איראן, ועם כל המזרח התיכון, גם בעתיד. בתקווה, התהליך הזה יסתדר במהירות, בקלות ובצורה חלקה" טען. עם זאת, הנשיא חתם את דבריו באזהרה: "אם זה לא יסתדר, יש לנו את האלטרנטיבה האולטימטיבית, בתקווה שלא תשתמש בה שוב לעולם".