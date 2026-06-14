במקום לפעול: סמוטריץ' ובן גביר מצייצים תגובות לירי על הצפון

חברי הקבינט המדיני-ביטחוני - שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר - פרסמו הבוקר (ראשון) ציוצים ברשתות החברתיות בהם הגיבו בחריפות לשיגור הכטב"מים של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. בדבריהם קראו לתקוף בחריפות את לבנון, כפי ששר הביטחון ישראל כ"ץ התחייב לעשות בתגובה לירי לעבר ישראל.

"הירי לעבר ישובי הצפון הוא מבחן למשוואת הדאחיה שראש הממשלה הכריז עליה. ‏אני קורא לו לממש אותה בנחישות ובתקיפות ולהוריד עוד היום בניינים בדאחיה" כתב סמוטריץ'. "‏אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. ‏הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון ואנחנו חייבים לקיים!".

גם שר העלייה והקליטה אופיר סופר כתב כי "ישראל חייבת לתקוף בדאחיה. לא שלומי ולא כל ישוב אחר בישראל יהפוך למטרה נורמטיבית בידי חיזבאללה".

במקביל, בן גביר צייץ כי "אדרוש ואבהיר שוב את עמדתי היום בדיון עם ראש הממשלה: על כל רחפן - טיל. על כל הפרה - אש. על כל כטב”ם - הדאחייה צריכה לרעוד. על כל שערה מראשו של חייל צה”ל - אלף מחבלי חיזבאללה. מול הטרור לא מכילים, מכריעים!".

מי שלא נשאר חייב הוא ח"כ גלעד קריב, שהגיב בלעג לציוץ של בן גביר והציג גרסה מתוקנת משלו: "פקה פקה פקה. על כל רחפן - ציוץ. על כל הפרה - סרטון טיקטוק. על כל כטב״ם - לכלוך על היועמ״שית. על כל שירה של חייל צה״ל - עוגת קרם של רעייתי איילה עם דף סוכר. בדיחה מהלכת. בדיחה על חשבוננו".