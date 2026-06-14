המגיש הוותיק הודיע בשידור: "יש לי אלצהיימר; אני פורש"

דרמה מרגשת ומעוררת השראה התרחשה בסוף השבוע בשידור חי בטלוויזיה האמריקאית. מגיש החדשות הוותיק והמוערך ביל ריטר (76), מבכירי העיתונאים של רשת ABC7 בניו יורק, ניצל את דקות הסיום של מהדורת "Eyewitness News" כדי להודיע לצופים בבית על פרישתו המיידית מהגשת המהדורה המרכזית, זאת לאחר שאובחן לאחרונה כחולה במחלת האלצהיימר בשלב מוקדם.

"אני רוצה לשתף אתכם במסר אישי מאוד", פתח ריטר את דבריו בפני קהל הצופים ההמום. הוא שיתף כי בשנים האחרונות ביצע שינויים בלוח הזמנים שלו ועבר להגיש בשעות מוקדמות יותר כדי לשהות במחיצת קרוביו, "אבל לבלות יותר זמן עם המשפחה שלי הפך עכשיו לחשוב עוד יותר, כי החיים שלי קיבלו תפנית".

"הטיפולים מעכבים, אך אין הבטחה"

ריטר בחר לחשוף את מצבו הרפואי בגילוי לב נדיר מול המצלמות. "אחרי סדרה של בדיקות, הרופאים אמרו שיש לי אלצהיימר. זה נקרא אלצהיימר בשלב מוקדם, והם אומרים שהטיפולים שאני מקבל מצליחים לעכב את זה, לפחות לעת עתה. אבל אין כאן שום הבטחה, כי עדיין אין תרופה לאלצהיימר. אז אלא אם מישהו ימצא תרופה מדהימה ובאמת בקרוב, מהדורת החדשות הערב תהיה האחרונה שאגיש. לא קל לי לומר את כל זה לכם, הצופים שלנו, ולאנשים שאני עובד איתם".

המגיש הוותיק פנה בדברים חמים לעמיתיו באולפן ובמערכת, וביקש להודות למשפחתו התומכת ברגעים המורכבים הללו: "הילדים שלי אומרים, 'אבא, אתה כל כך אמיץ עם כל זה'. אבל לא, זה לא אני האמיץ – הם האמיצים, וגם אשתי, קתלין".

לא ייעלם לחלוטין מהמסך

למרות הפרישה מהגשת המהדורה המרכזית של השעה 18:00, ריטר הרגיע את מעריציו והבהיר כי הוא אינו עוזב לחלוטין את עולם התקשורת. הוא מתכוון להישאר פעיל במערכת החדשות, לסייע לדור הצעיר של העיתונאים ולשמש ככתב ומפרשן בפרויקטים מיוחדים של התחנה.

בין היתר, שיתף ריטר כי הרשת מתכננת להשיק סדרת תחקירים מקיפה שתעסוק בגל הגואה של מחלת האלצהיימר בארצות הברית, בהשפעות הכלכליות והנפשיות של הטיפול על המשפחות, ובדרכים שבהן המדינה יכולה להתמודד עם המשבר ברמה הלאומית.

הנושא קרוב במיוחד לליבו של ריטר, שחשף כי חווה את נזקי המחלה מקרוב בעבר: "אני לא זר למחלה הזו – אבי מת ממנה ביוני 1998. מאז הייתי פעיל במאבק לעצירת האלצהיימר, ואני אמשיך לעשות זאת".

"אני כל כך אתגעגע לדווח לכם את החדשות, עם האמת והעובדות, לא משנה לאן הן מובילות", חתם ריטר את שידורו האחרון כמגיש. "היה לי לכבוד לעשות זאת. אבל לעת עתה, אני מאחל לכם בריאות ושלום. בואו נדאג אחד לשני".

קריירה מפוארת של עשורים

ביל ריטר נחשב לאחד מסמלי החדשות המקומיות והארציות בארצות הברית. הוא החל את דרכו בשידור בתחנות מובילות בקליפורניה, בהן KTTV ו-KCAL בלוס אנג'לס ו-KNSD בסן דייגו.

בשנת 1993 פרץ לתודעה הלאומית כשהצטרף לרשת ABC כמגיש שותף של תוכנית הבוקר הפופולרית "Good Morning America Sunday". שש שנים לאחר מכן, ב-1999, עבר לניו יורק והפך למגיש מהדורת הלילה של Eyewitness News, ומשנת 2001 ועד היום הוביל את מהדורות הערב המרכזיות של הרשת באזור ניו יורק.