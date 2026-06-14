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השותפות תתפרק?

בסביבת בנט מאבדים סבלנות: "זו הייתה טעות ענקית"

בסביבת נפתלי בנט מזהים שני פיגועים בקמפיין וטוענים המפלגה הולכת ומתפרקת והגיע הזמן לחתוך הפסדים 

07:43
3 תגובות
בנט ולפיד
בנט ולפיד | צילום: חיים גולדברג / פלאש90

הכתב הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, חשף הבוקר ביקורת חריפה הקיימת בסביבתו של נפתלי בנט על החיבור הפוליטי בינו לבין יאיר לפיד.

בריאיון שהעניק לרדיו 103FM אמר כי "בסביבת בנט סבורים שיש להם שני פיגועים בקמפיין, האחד זה יאיר לפיד, השני זה ליאור חורב."

לדברי שמש "ברור לכולם שהשידוך הזה הוא לא מוצלח, ולא רק, הוא טעות פוליטית ענקית. מאז המפלגה המשותפת הולכת ומתפרקת, לכן יש עניין לחתוך הפסדים".

שמש התייחס גם למעמדו הפוליטי של גדי איזנקוט והעריך כי הוא הופך בהדרגה לדמות המרכזית במחנה המתמודד מול ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"די ברור שאיזנקוט הוא המועמד מול נתניהו", אמר.

לדבריו, איזנקוט זיהה בזמן את הפוטנציאל הפוליטי הטמון בו והעדיף שלא להצטרף למהלך שהוצע לו בעבר מצד בנט.

"בחושים פוליטיים לא רעים בכלל הוא הצליח לזהות שיש לו עוד לאן לגדול. הוא היה במקום אחר לגמרי כשבא בנט והציע 'בוא תהיה מספר 2'. אם הוא היה עושה את זה זו הייתה יכולה להיות טעות חייו", אמר שמש.

"עכשיו מתברר שהוא חזק משמעותית מבנט בכל פרמטר", טען.

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תגובות

3
3
זוהר משעולי
לפני שעה

האיחוד מתברר כשגיאה גדולה. לא מאוחר להתפרק. להזכירכם האיחוד לא נעשה עם אקדח לרקתו דל בנט אלא מרצונו המלא והחופשי

2
פרומים
לפני שעה

הבעיה, איזנקוט הוא לא "מנהיג". אין בו את התכונות. כריזמה של שבלול עם הסטוריה עלובה של הרס וחורבן שהביא על צה"ל. הוא לא מדינאי ולא אסטרטג. איזנקוט הוא פשוט "החדש".

1
הארי
לפני 40 דקות

נו באמת...תמיד בנט התחיל עם 26 מנדטים שהפריחו בתקשורת..... וזה ירד עד כדי 6 מנדטים או אף אפס - לנוכלים לא תהיה תקומה!