בסביבת בנט מאבדים סבלנות: "זו הייתה טעות ענקית"

הכתב הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, חשף הבוקר ביקורת חריפה הקיימת בסביבתו של נפתלי בנט על החיבור הפוליטי בינו לבין יאיר לפיד.

בריאיון שהעניק לרדיו 103FM אמר כי "בסביבת בנט סבורים שיש להם שני פיגועים בקמפיין, האחד זה יאיר לפיד, השני זה ליאור חורב."

לדברי שמש "ברור לכולם שהשידוך הזה הוא לא מוצלח, ולא רק, הוא טעות פוליטית ענקית. מאז המפלגה המשותפת הולכת ומתפרקת, לכן יש עניין לחתוך הפסדים".

שמש התייחס גם למעמדו הפוליטי של גדי איזנקוט והעריך כי הוא הופך בהדרגה לדמות המרכזית במחנה המתמודד מול ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"די ברור שאיזנקוט הוא המועמד מול נתניהו", אמר.

לדבריו, איזנקוט זיהה בזמן את הפוטנציאל הפוליטי הטמון בו והעדיף שלא להצטרף למהלך שהוצע לו בעבר מצד בנט.

"בחושים פוליטיים לא רעים בכלל הוא הצליח לזהות שיש לו עוד לאן לגדול. הוא היה במקום אחר לגמרי כשבא בנט והציע 'בוא תהיה מספר 2'. אם הוא היה עושה את זה זו הייתה יכולה להיות טעות חייו", אמר שמש.

"עכשיו מתברר שהוא חזק משמעותית מבנט בכל פרמטר", טען.