בנט, צא לבחירות עם מצפון נקי!

אחת מהבטחות הבחירות המרכזיות של יו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, היא הקמת ממשלה עם מפלגות ציוניות בלבד, תוך הבהרה מפורשת כי לא יסתמך על המפלגות החרדיות והערביות.

אלא שעל פי רוב הסקרים, לגוש מתנגדי נתניהו אין 61 מנדטים ללא המפלגות הערביות. לא מן הנמנע כי תמונת המנדטים עוד תשתנה לטובת הקואליציה. ראשית, נתונים סטטיסטיים מצביעים על כך שמעל 100 אלף חרדים מעל גיל 18 צפויים להצביע בבחירות, מה שמעיד שהמפלגות החרדיות עשויות לקבל יותר מנדטים ממה שצופים להם בסקרים.

שנית, יו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', אינו צפוי לרוץ עצמאית במתכונת הנוכחית. ההערכות במערכת הפוליטית מצביעות על איחוד אפשרי עם איתמר בן גביר, או חבירה לגורמים כמו אלון דוידי ועופר וינטר, כך שהסקרים שבהם הוא אינו עובר את אחוז החסימה אינם רלוונטיים למציאות בשטח. בנוסף, ניכרים סימני צמצום בפערים גם בין נפתלי בנט לגדי איזנקוט.

עם זאת, כדאי לציין כי אחד התרחישים שעשויים לסייע לגוש מתנגדי נתניהו להשיג 61 מנדטים, הוא הקמת מפלגת ימין חדשה שאינה מחויבת לאף צד. השר לשעבר גלעד ארדן הצהיר לאחרונה כי הוא שוקל להקים מפלגה כזו, שעשויה לגרוע 3 עד 4 מנדטים מהליכוד ובכך להקטין את גוש הקואליציה. במצב זה, לא ניתן לדעת אם המפלגה תצטרף באופן אוטומטי לממשלה שבנט ינסה להרכיב.

לאור זאת נשאלת השאלה כיצד יפעלו בנט ואיזנקוט במקרה שבו גוש מתנגדי נתניהו לא ישיג 61 מנדטים. התשובה ברורה: הם יקימו ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, בדיוק כפי שעשו בממשלת השינוי. מטרת העל שלהם היא להפיל את נתניהו. השאיפה להדיח אתו גוברת על כל שיקול אחר. כל בר דעת מבין את זה.

רבים עוד זוכרים כיצד ערב בחירות 2021 חתם נפתלי בנט בשידור חי בערוץ 20 (כהים ערוץ 14) על מסמך המתחייב שלא יאפשר ליאיר לפיד לכהן כראש ממשלה ולא יקים קואליציה עם מפלגת רע"ם. הפרת ההתחייבות, עם הקמת ממשלת השינוי, עלתה לו במחיר פוליטי ואישי כבד, הותירה אותו תחת מתקפה ציבורית נרחבת והובילה לאובדן רוב בוחריו מהימין. אולי כעת הגיע הזמן שבנט יחשוף את האמת לאזרחי ישראל.

אם שוב יפר את הבטחתו להקים ממשלה רק עם מפלגות הציונות, יוטחו בו פעם נוספת האשמות קשות על הונאה ורמאות. מנגד, אם לא יפר את הבטחתו ויוביל לבחירות נוספות, לא בטוח שיזכה לאמון הציבור. דילמה זו מתחדדת לנוכח העובדה שרוב מוחלט של תומכיו מתנגדים להמשך כהונתו של נתניהו אפילו בממשלת מעבר, בעוד כמחציתם אינם פוסלים הקמת ממשלה בשיתוף מפלגתו של מנסור עבאס.

בנט צריך ללכת לבחירות עם מצפון נקי, באמצעות שני משפטים ברורים בלבד: התחייבות לחתור לממשלה ציונית, לצד הבטחה למנוע סבב בחירות נוסף. הציבור כבר יבין לבד את הרמז, ללא כל צורך באזכור מפורש של המפלגות הערביות.

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יאיר נתיב הוא פובליצבט