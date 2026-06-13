גיא זוארץ חושף את מצבו הרפואי: "המצב לא משהו"

מצבו הרפואי של המגיש והשחקן גיא זוארץ מוסיף להיות לא פשוט, בעקבות פריצת דיסק איתה הוא מתמודד בשבועות האחרונים, המלווה מטבע הדברים בכאבים עזים ובמגבלות תנועה משמעותיות. למרות ההנחיות הרפואיות והצורך במנוחה, זוארץ ממשיך להגיע לצילומי תוכנית הריאליטי "האח הגדול" ברשת 13 – מה שהוביל את אשתו, יעל בר זוהר, לנקוט בצעד יוצא דופן.

בר זוהר, שלא ממש סומכת על בעלה שימלא אחר הוראות הרופאים ולא יאמץ את גופו, החליטה שלא להשאיר אותו לבד והתלוותה אליו למשדר החי של התוכנית כדי לפקח מקרוב על מצבו.

"או שאני באה – או שאני באה!"

בסרטון משעשע ומרגש שהעלה המגיש מאחורי הקלעים של האולפן, הוא שיתף את העוקבים בנוכחותה של אשתו בחדר ההלבשה. "לא הזיתי, היא אכן פה", סיפר זוארץ למצלמה. כששאל את בר זוהר למה החליטה להגיע איתו לצילומים, השיבה מיד: "כדי לשמור עליך שלא תרים דברים, שתשב".

"היא לא סומכת עלי", הודה זוארץ בחיוך והסביר את הרקע להגעתה. "המצב של הרגל והגב לא משהו מפריצת הדיסק, והיום היא שמה לי אולטימטום: 'או שאני באה – או שאני באה!'. איזו אישה, היא באה לשמור עלי שאני לא ארים כלום ולא אעשה כלום".

זוארץ אף שיתף בבדיחה המשפחתית ופנה לאשתו: "איך אמרת לי? שאני מזכיר לך את אבא שלי?". בשלב זה עברה המצלמה אל בר זוהר, שאישרה את הדברים ואמרה: "בול אבא שלך, בול. לא יודע לנוח. אומרים לו 'תירגע' והוא לא נרגע".

את הסרטון סיים המגיש בדברי תודה ופרגון לאשתו על הדאגה והתמיכה ברגעים הכואבים, והוסיף: "אני אוהב אותך. היא לביאה!".