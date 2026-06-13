סרוגים
חדשות עולם הישיבות

טרגדיה בתל אביב: פעוט מקהילת 'מעלה אליהו' נפטר מחיידק טורף

טרגדיה בקהילת הישיבה הגבוהה בתל אביב 'מעלה אליהו'. פעוט כבן 3 בן של אחד האברכים נפטר הבוקר בפתאומיות כתוצאה מחיידק טורף. הוא הובהל במצב קשה לבית החולים, אבל הרופאים לא הצליחו לייצב את מצבו

21:44
תגובות
בית החולים איכילוב (ארכיון)
בית החולים איכילוב (ארכיון) | צילום: אבשלום ששוני/פלאש90

טרגדיה בקהילת הישיבה הגבוהה בתל אביב 'מעלה אליהו'. פעוט כבן 3, בנו של אחד האברכים נפטר בפתאומיות כתוצאה מחיידק טורף.

הוא הובהל במצב קשה לבית החולים, אבל שם הרופאים נלחמו על חייו ולא הצליחו לייצב את מצבו, והוא נפטר.

מבית החולים איכילוב מסרו: "בשעות הבוקר, הגיע למחלקה לרפואה דחופה בביה״ח דנה לילדים באיכילוב, פעוט בן 3 במצב של שוק זיהומי וחשד קליני למנינגוקוקסמיה.

למרות מאמצי הצוות ונסיונות ההחייאה, הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו.

חשוב לציין כי קיים חיסון נגד מנינגוקוק B, אשר מומלץ על ידי איגוד רופאי הילדים. אנו קוראים לציבור לחסן תינוקות ופעוטות ולהציל חיים".

עוד בחדשות

13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מצטרפים לחרם על חיל השיריון

אריה יואלי11.06.26

מרד ראשי ישיבות ההסדר: לא נשלח תלמידים לשריון

סרוגים09.06.26

דרישה מנתניהו: לפני פיזור הכנסת, החזר את הישיבה לקבר יוסף

נתן קון03.06.26

הרב בזק על מבקר המדינה: "מכיר אותו כבר יותר מיובל שנים"

נתן קון03.06.26

הרב יובל שרלו הודיע על פרישה מראשות הישיבה

גיא עזרא31.05.26

תגובות