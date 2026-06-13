טרגדיה בתל אביב: פעוט מקהילת 'מעלה אליהו' נפטר מחיידק טורף

טרגדיה בקהילת הישיבה הגבוהה בתל אביב 'מעלה אליהו'. פעוט כבן 3, בנו של אחד האברכים נפטר בפתאומיות כתוצאה מחיידק טורף.

הוא הובהל במצב קשה לבית החולים, אבל שם הרופאים נלחמו על חייו ולא הצליחו לייצב את מצבו, והוא נפטר.

מבית החולים איכילוב מסרו: "בשעות הבוקר, הגיע למחלקה לרפואה דחופה בביה״ח דנה לילדים באיכילוב, פעוט בן 3 במצב של שוק זיהומי וחשד קליני למנינגוקוקסמיה.

למרות מאמצי הצוות ונסיונות ההחייאה, הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו.

חשוב לציין כי קיים חיסון נגד מנינגוקוק B, אשר מומלץ על ידי איגוד רופאי הילדים. אנו קוראים לציבור לחסן תינוקות ופעוטות ולהציל חיים".