כאוס במפלגת 'ביחד': "הם מריצים ביחד את איזנקוט"

הסקרים האחרונים שמציגים זינוק דרמטי של גדי איזנקוט ומפלגת "ישר!" על חשבונו של נפתלי בנט, מעוררים סערה של ממש בתוך גוש האופוזיציה. העיתונאי מיכאל שמש חשף הערב ב'חדשות 13' דברים נוקבים שאומר יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, בשיחות סגורות שהוא מקיים בימים האחרונים עם אנשיו.

לדברי שמש, בנט מפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר גופי התקשורת הגדולים בישראל משני קצוות המתרס הפוליטי, וטוען כי מתנהל קמפיין מכוון שנועד לפגוע בו פוליטית. "ערוצים 12 ו-14 חברו יחד כדי להריץ את איזנקוט", מאשים בנט באותן שיחות סגורות.

האינטרס של הליכוד

בנט אינו מסתפק רק בהאשמת כלי התקשורת, ומנתח את מה שהוא רואה כאסטרטגיה הפוליטית המתוחכמת של מפלגת השלטון וראש הממשלה בנימין נתניהו.

לדברי בנט, לליכוד יש אינטרס מובהק להציג לציבור את איזנקוט כיריב המרכזי והמוביל מול נתניהו, וזאת משום שאיזנקוט נתפס בעיניהם כ"יריב נוח" שיהיה קל יותר לנצח אותו ביום פקודה בקלפי. בנט מבהיר בשיחות כי המפתח למהפך שלטוני נמצא אך ורק בידי מחנה הימין, ומדגיש כי "רק איש ימין יוכל להביא את השלטון".

הקמפיין שהפך לבלון חמצן

עוד עולה מהחשיפה של שמש, כי בנט מתוסכל מהאופן שבו התנהלה המערכת הפוליטית בשבוע האחרון, וטוען כי המתקפות של הימין על איזנקוט השיגו בפועל את התוצאה ההפוכה ורק שירתו אותו.

לדברי בנט, הקמפיין הנגטיבי והתקיף שניהל הליכוד בשבוע האחרון נגד איזנקוט הוא זה שקידם אותו באופן משמעותי בסקרים והעניק לו את המומנטום הנוכחי. בנט חתם את דבריו באותן שיחות כשהוא מאשים גורמים שונים במערכת, שלדבריו מסייעים ביודעין או בלא יודעין להרצת המועמדות של איזנקוט על חשבון האלטרנטיבה שהוא מציב מהימין.