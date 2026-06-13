התראה מטאורולוגית בישראל: "סכנה ביממה הקרובה"

השירות המטאורולוגי פרסם היום התראה מוקדמת צהובה מפני עומס חום כבד הצפוי לפקוד מחר (ראשון, 14 ביוני) אזורים נרחבים במזרח הארץ ובדרומה. על פי ההתראה, התנאים הקיצוניים יחלו בשעה 12:00 בצהריים ויימשכו לכל אורך שעות העומס ועד לשעה 20:00 בערב.

האזורים שנכללים תחת האזהרה הם עמק בית שאן, בקעת כנרות, בקעת הירדן, צפון מדבר יהודה וים המלח, דרום מדבר יהודה וים המלח ואזור הערבה. באזורים אלו צפויים תנאי חום קיצוניים שידרשו מהתושבים ומהמבקרים לנקוט משנה זהירות.

הסכנות: מהתייבשות ועד פגיעה בחשמל

לפי הודעת השירות המטאורולוגי, עומס החום הצפוי עלול להביא עמו מספר תופעות וסיכונים בריאותיים וסביבתיים:

פגיעות חום: ייתכנו מקרים של התייבשות או מכת חום, המהווים סכנת חיים מיידית במידה ואינם מטופלים בזמן.

ייתכנו מקרים של התייבשות או מכת חום, המהווים סכנת חיים מיידית במידה ואינם מטופלים בזמן. אוכלוסיות בסיכון: צפויים תנאים סביבתיים לא נוחים ומכבידים במיוחד עבור חולים כרוניים, אנשים הנמצאים תחת טיפול רפואי קבוע ואנשים מבוגרים.

צפויים תנאים סביבתיים לא נוחים ומכבידים במיוחד עבור חולים כרוניים, אנשים הנמצאים תחת טיפול רפואי קבוע ואנשים מבוגרים. עבודה בשטח: תנאי עבודה קשים ומורכבים צפויים לאנשים העובדים מחוץ למבנים ממוזגים וחשופים לשמש הישירה.

תנאי עבודה קשים ומורכבים צפויים לאנשים העובדים מחוץ למבנים ממוזגים וחשופים לשמש הישירה. תשתיות: בעקבות עומסי מערכות המיזוג, תיתכן פגיעה זמנית באספקת החשמל הסדירה באזורים המדוברים.

איך להתנהג? הנחיות מצילות חיים

ברשויות ובשירות המטאורולוגי קוראים לציבור לפעול על פי חובת הזהירות ולהישמע להנחיות הבאות:

שהייה בצל ומיזוג: בשעות שיא החום מומלץ ככל הניתן לשהות במקום מוצל ומאוורר, או במבנה שיש בו מערכת מיזוג אוויר תקינה.

שתייה מרובה: יש להקפיד על שתיית מים בכמות ראויה ומספקת לאורך כל שעות היום, גם ללא תחושת צמא מיידית.

לבוש והגנה: במידה ונדרש לצאת אל מחוץ למבנים, יש להקפיד על חבישת כובע רחב שוליים ועל לבוש בגדים בהירים וקלילים.

זהירות בדרכים: הנוהגים בכבישים ברחבי הארץ, ובצירי המזרח והדרום בפרט, מתבקשים לעצור מדי פעם בתחנות הרענון כדי למנוע עייפות ותשישות מהחום.

ערבות הדדית: מומלץ מאוד לבני משפחה, חברים ושכנים ליצור קשר עם אנשים מבוגרים או עריריים המתגוררים באזורים אלו כדי לבדוק את שלומם ולוודא שהם שוהים בתנאים נאותים.

אזהרה דחופה: חל איסור מוחלט להישאר או להשאיר בני אדם, תינוקות ובעלי חיים בתוך רכב חונה שאינו ממוזג וחלונותיו סגורים – גם לא לדקות ספורות. הטמפרטורה בתוך הרכב מטפסת בתוך זמן קצר לעשרות מעלות ומהווה מלכודת מוות.