התראה מטאורולוגית בישראל: "סכנה ביממה הקרובה"

השירות המטאורולוגי מעדכן על אזהרה צהובה בשל עומס חום כבד הצפוי לשרור מחר, יום רביעי (03.06), החל מהשעה 13:00 בצהריים ועד לשעה 19:00 בערב. האזהרה הממוקדת נוגעת בעיקר לאזורי המזרח והדרום: עמק בית שאן, בקעת כנרות, בקעת הירדן, דרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה.

על פי גורמי המקצוע, תנאי מזג האוויר הקיצוניים הללו עלולים להוביל למספר תרחישים, ובהם מקרים של התייבשות או פגיעת מכת חום. כמו כן, מדובר בתנאים סביבתיים קשים ולא נוחים עבור אוכלוסיות רגישות בהן חולים כרוניים, אנשים הנמצאים תחת טיפול רפואי ואנשים מבוגרים, לצד תנאי עבודה מורכבים במיוחד למי שנאלץ לעבוד מחוץ למבנים ממוזגים. בנוסף, בשל העומס על רשת החשמל, תיתכן פגיעה זמנית באספקת האנרגיה.

הנחיות התנהגות מומלצות לציבור

בשל התנאים הללו, בשירות המטאורולוגי מפרסמים שורה של המלצות להתנהגות נכונה במטרה לעבור את שעות השיא בשלום: