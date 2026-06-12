בשקט בשקט: השחקנית הישראלית התחתנה בגיל 46

השחקנית לירון וייסמן ואיש העסקים אסף (אסי) טוכמאייר נישאו אמש (חמישי) בטקס חתונה, לאחר קשר זוגי שנשמר הרחק מאור הזרקורים.

בני הזוג שמרו על פרטיותם לאורך תקופת הזוגיות, ואף את דבר אירוסיהם וההכנות לחתונה בחרו להשאיר מחוץ לכלי התקשורת, עד לקיומו של האירוע אמש. מי שליווה את השניים בצעדתם אל מתחת לחופה היה הזמר ישי ריבו.

פרק ב' ושינוי קריירה

וייסמן (46), מוכרת לציבור הרחב משורה של תפקידים מובילים בעולם המשחק והטלוויזיה, אך בשנים האחרונות ביצעה הסבה מקצועית ועובדת כאחות מוסמכת. בעבר הייתה נשואה לבמאי יובל שפרמן, ולשניים שתי בנות משותפות.

טוכמאייר (56), הוא איש עסקים וממייסדי קבוצת הנדל"ן "ישראל קנדה". בעבר היה נשוי גם כן, והוא אב לשלושה ילדים.