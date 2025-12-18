איך קרה שהגרושה של בעלך כותבת לך ברכה מרגשת שלא מביישת את החברה הכי טובה? פוסט ברכת יום הולדת מספק הצצה לסיפור של השחקניות לירון וייסמן ודינה סנדרסון

השחקנית לירון וייסמן הפתיעה בברכת יום הולדת מרגש במיוחד, לאשתו הנוכחית של הגרוש שלה. יובל שפרמן ולירון וייסמן היו נשואים משנת 2009 ועד 2017. הבימאי והשחקנית נפרדו, והיום הוא נשוי לשחקנית מוכרת אחרת: דינה סנדרסון. בין הגרושה לנוכחית נוצר קשר חברי עמוק וחזק, כפי שעולה מברכת יום ההולדת המרגשת.

לפני יומיים חגגה יום הולדת השחקנית דינה סנדרסון. כן, כן, זו הבת של דני סנדרסון. אבל גם ראיתם אותה לאחרונה על המסך בסדרה המצוינת "התנתקות" של כאן 11.

לכבוד יום הולדתה העלתה לירון וייסמן, כאמור – הגרושה של בעלה, ברכת יום הולדת מרגשת במיוחד. בפוסט שהעלתה לאינסטגרם, כתבה לירון: "לדינה, חיים שלי, יש היום יומולדת! החיים גלגלו אותנו למציאות שבה אנחנו ביחד מגדלות את הילדות (עם יובל כמובן). מסתבר שחשוב לבחור בעל חכם כדי שידע לבחור טוב את אשתו הבאה", הוסיפה בהומור.

"אני זוכרת שבאחד מימי ההולדת של דינה קראתי ברכה ממישהו שכתב לה: 'דינה, כולם אוהבים את את דינה'", סיפרה, והוסיפה: "אז אין מדויק כזה ואין משהו יותר בצדק מזה".

"נשמה שלי!" פנתה לדינה בהמון רגש, "את מלכה, את אלופה, את תותחית על, את לב טוב, אין כמוך ואין עליך. אני כל כך גאה בנו על מה שהשגנו ולאן שהגענו. אני כבר אוהבת אותך ברמות בלי קשר לכלום ולאף אחד. וואלה, כולם אוהבים את דינה. גם אני".

"את הגב שלי ואני שלך. אנחנו משפחה", כתבה. "תודה שאת את, הכי אוהבת, הכי דואגת, הכי מפרגנת". לירון וייסמן גם הוסיפה דוגמא לפרגון הזה, כשהיא מבקשת מדינה לשמור על הילדים כשהיא טסה לשבועיים ודינה עונה לה מייד: "ברורררר שאת נוסעת!! סעי לשבועיים, סעי לחודשיים, הכל טוב, קלי קלות, שלא תעיזי לפספס את זה!"

"הבנות כ"כ אוהבות אותך שכשהיו קטנות היו אומרות: 'אם אבא ודינה יפרדו יהיו לנו 3 בתים, אבא, אמא ודינה", סיפרה בהומור, והוסיפה: "אז שלא יהיה עוד בית, גם ככה יש יותר מדי כרגע… תמשיכו לאהוב ולהנות ולשמוח תמיד במה שיש ולהוציא את הטוב מכל דבר. מלא מזל טוב, שנמשיך לחבק את החיים ביחד, זכינו בך כולנו ואנחנו אוהבים אותך כל כך!"

אין ספק שמדובר בברכה מרגשת במיוחד, בסיטואציה מורכבת ועדינה שכזאת.