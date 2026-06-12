עמית סגל: זה התאריך שיחרוץ את גורלו של נתניהו

הפרשן הפוליטי הבכיר עמית סגל חושף בטורו השבועי ב'ישראל היום' את מאחורי הקלעים של אחת החלטות הדרמטיות ביותר שקיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומסמן את התאריך שעשוי לחרוץ את גורלו הפוליטי.

"לא 7 באוקטובר, 7 ביוני איים להפוך לאיום הכבד ביותר על עתידו של נתניהו", כותב סגל ומשרטט את השתלשלות האירועים: "איראן תקפה בטילים, טראמפ דרש לא להגיב וגיבה זאת, כדרכו, בצרור טלפונים, ראיונות וציוצים".

אלא שלמרות הלחץ הכבד שהפעיל הבית הלבן, נתניהו החליט שלא להתקפל. סגל חושף את חילופי הדברים הקשים בשיחת הטלפון הגורלית בין שני המנהיגים, רגע לפני שהאור הירוק ניתן לחיל האוויר. "ואז הגיעה שיחת הטלפון. 'A man's gotta do what a man's gotta do' (אדם צריך לעשות מה שאדם צריך לעשות), אמר ראש הממשלה לנשיא. המטוסים יצאו לדרכם מזרחה בסמוך".

מנכס אסטרטגי – לחיסרון פוליטי

בהמשך הטור, מנתח סגל את התפנית המדינית והציבורית ביחס לקשר בין נתניהו לממשל האמריקני, ומסביר כיצד היתרון הגדול של ראש הממשלה החל להישחק בשל המציאות הביטחונית המורכבת.

"עד אפריל נהנה נתניהו מיתרון אדיר על מתחריו בכל הנוגע לקשר עם טראמפ ותנובותיו", מזכיר סגל. "הישגי 'עמך לביא' ביוני 2025 היו קונצנזוס, ותמיכה כמעט מלאה ליוותה את השבועות הראשונים של 'שאגת הארי'. כשהוכרזה הפסקת אש, בניגוד מוחלט לעמדת ישראל, התקזז היתרון".

לדברי סגל, המצב בשטח החל לגבות מחיר פוליטי כבד מנתניהו, כאשר האשראי הציבורי שניתן לו הלך ואזל: "מחיר הדמים בדרום לבנון, חזרת מצב החירום בצפון והחוצפה האיראנית הגוברת איימו להפוך אותו לחיסרון. ראשי מפלגות האופוזיציה הולמים בנתניהו שוב ושוב על היעדר אסטרטגיה".