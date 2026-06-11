עמית סגל מעריך: זה מה שיקרה בעוד שבועיים

הסקר הדרמטי של 'חדשות 12' שפורסם הערב, במסגרתו נפתלי בנט איבד את הובלת גוש האופוזיציה לטובת שוויון עם גדי איזנקוט (20 מנדטים לכל אחד), מכה גלים במערכת הפוליטית. מי שמיהר לנתח את המשמעויות מרחיקות הלכת של הנתונים הללו הוא הפרשן הפוליטי של חברת החדשות, עמית סגל, שמסמן תרחיש שהיה נראה עד לא מזמן דמיוני לחלוטין.

סגל הפנה את הזרקור לעובדה שאיזנקוט לא רק עקף את בנט במגמת המומנטום, אלא פתח ציר ישיר לאיום על מפלגת השלטון עצמה, שנחלשה בסקר הנוכחי ל-22 מנדטים בלבד.

מרחק נגיעה מהצמרת

"גדי איזנקוט רחוק שני מנדטים בלבד מהליכוד", הדגיש סגל בעקבות התוצאות, והסביר כי המערכת הפוליטית כולה עומדת בפני נקודת מפנה קריטית שדורשת חישוב מסלול מחדש משני השחקנים המרכזיים האחרים על המגרש.

לדבריו, אם ראשי המפלגות הגדולות לא יתעוררו במהירות, המפה הפוליטית עשויה להשתנות ללא הכר כבר בימים הקרובים. "אם בנט לא משנה בדחיפות קמפיין, ונתניהו לא משנה בדחיפות את רגשות הציבור, זה לא יהיה מופרך שבעוד שבועיים מפלגת 'ישר' עם איזנקוט תהיה המפלגה הגדולה בישראל", סיכם סגל את תמונת המצב המרתקת.