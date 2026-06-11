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חדשות פוליטי מדיני

עמית סגל מעריך: זה מה שיקרה בעוד שבועיים

הפרשן הפוליטי עמית סגל, מתייחס לאירועי הערב ומעריך: לא מופרך שזה מה שיקרה בעוד שבועיים

21:36
1 תגובות
עמית סגל
עמית סגל | צילום: חיים גולדברג / פלאש90

הסקר הדרמטי של 'חדשות 12' שפורסם הערב, במסגרתו נפתלי בנט איבד את הובלת גוש האופוזיציה לטובת שוויון עם גדי איזנקוט (20 מנדטים לכל אחד), מכה גלים במערכת הפוליטית. מי שמיהר לנתח את המשמעויות מרחיקות הלכת של הנתונים הללו הוא הפרשן הפוליטי של חברת החדשות, עמית סגל, שמסמן תרחיש שהיה נראה עד לא מזמן דמיוני לחלוטין.

סגל הפנה את הזרקור לעובדה שאיזנקוט לא רק עקף את בנט במגמת המומנטום, אלא פתח ציר ישיר לאיום על מפלגת השלטון עצמה, שנחלשה בסקר הנוכחי ל-22 מנדטים בלבד.

מרחק נגיעה מהצמרת

"גדי איזנקוט רחוק שני מנדטים בלבד מהליכוד", הדגיש סגל בעקבות התוצאות, והסביר כי המערכת הפוליטית כולה עומדת בפני נקודת מפנה קריטית שדורשת חישוב מסלול מחדש משני השחקנים המרכזיים האחרים על המגרש.

לדבריו, אם ראשי המפלגות הגדולות לא יתעוררו במהירות, המפה הפוליטית עשויה להשתנות ללא הכר כבר בימים הקרובים. "אם בנט לא משנה בדחיפות קמפיין, ונתניהו לא משנה בדחיפות את רגשות הציבור, זה לא יהיה מופרך שבעוד שבועיים מפלגת 'ישר' עם איזנקוט תהיה המפלגה הגדולה בישראל", סיכם סגל את תמונת המצב המרתקת.

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תגובות

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היינו כאן לפניכם
לפני 37 דקות

יש תרחיש שעולה על כל דמיון החרדים והערבים מקבלים ביחד למשל 40 מנדטים הם מקימים את ברית הותיקים היינו כאן לפניכם נהיה אחריכם, מגיוס וסנקציות אפשר לשכוח ומעוד כמה דברים המפלגות הציוניות יאבדו כל השפעה בפרט שאין מצב שיאיר גולן הולך עם בן גביר