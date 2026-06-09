עמית סגל תופס צד בפרשת טלי גוטליב

הסערה סביב התבטאויותיה של חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) ופרסום הקונספירציות שיוחסו לה, ממשיכה לעורר הדים משמעותיים במערכת הפוליטית ובתקשורת. הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, התייחס הערב (שלישי) לחילופי הדברים הקשים שנחשפו בוועדת הכנסת, ויצא במתקפה חריפה ונוקבת נגד התנהלותה של חברת הכנסת מהליכוד.

"גלי בהרב מיארה הגיעה היום לגיהנום, שמונה שעות של נאום של טלי גוטליב", פתח סגל בנימה חצי מבודחת, אך מיהר לעבור לביקורת מהותית וקשה. "במה פשענו אנחנו שאנחנו צריכים לראות את מופע האימים הזה של טלי גוטליב, שסיכנה את חייו של איש שב"כ?".

"זה בכלל לא רלוונטי למי הוא נשוי"

סגל הדגיש בדבריו כי חומרת המעשה של גוטליב, שחשפה פרטים הנוגעים לאנשי כוחות הביטחון, אינה ניתנת להצדקה בשום צורה או קונטקסט פוליטי, והגדיר את מעשיה כהתקף של אגו חסר רסן.

"זה בכלל לא משנה אם הוא נשוי לבנאדם שבעיניה תרם לסרבנות הבזויה ומגיע לו את כל הרע שבעולם, זה בכלל לא רלוונטי", הבהיר סגל בנחרצות. "טלי גוטליב, בהתקף ההיבריס והאגו שיש לה, ובהיעדר כל רסן בין מה שהיא חושבת לבין מה שהיא אומרת, פשוט סיכנה איש שב"כ".

"מרחם על חברי האופוזיציה"

חלק ניכר מהביקורת של סגל הופנה דווקא לעבר חברי הכנסת האחרים בקואליציה, שלדבריו שותקים ומגלים פחדנות מול גוטליב בשל חשש פוליטי עתידי, למרות שהם מבינים היטב את חומרת המעשים.

"אני מסתכל וזה כל כך מרחם על חברי הקואליציה שיושבים בוועדה, כי אני יודע בדיוק מה כולם חושבים בלב", אמר סגל. "הם כולם יודעים שאם חבר כנסת ערבי היה עושה את זה, הוא היה נכנס לגולאג או לצינוק על חשיפת פרטים של אנשים סודיים ברשויות הביטחון. אבל האימה מהפריימריז המדומה מצבעת להם את הלב, האימה מהבייס".

סגל חתם את דבריו בתמיהה על כך שאף גורם בימין לא קם לעצור את התופעה: "זה לא משנה, היא כבר לא יכולה להיות שרה. אנשים שלא חייבים פריימריז... צריך אדם אחד, צדיק אחד בסדום, שיקום ויגיד: 'טלי גוטליב, הדבר הזה, הקונספירציות המטורפות האלה - לא בבית ספרינו''".