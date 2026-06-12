בוקר של הלם: ערוץ 14 לא האמין שזה קורה לו

תפנית מפתיעה נרשמה אמש (חמישי) בטבלאות הרייטינג של ערוצי הטלוויזיה בישראל, כאשר המפסידה הגדולה של הערב היא ללא ספק תוכנית הדגל של ערוץ 14, "הפטריוטים" שחווה קריסה משמעותית בנתוני הצפייה ומדרדרת למקום הרביעי בלבד ברצועה.

התוכנית, שרגילה להוביל בבטחה את הרצועה מול הערוצים המתחרים (רשת 13 וכאן 11), רשמה נתון נמוך במיוחד של 5.5% צפייה בלבד. הקריסה הזו מגיעה למרות הניסיונות לרענן את השורות ולייצר עניין, כאשר אפילו המצטרף החדש לפאנל, אבישי בן חיים, לא הצליח להציל את התוכנית מהצניחה החופשית אל תחתית הטבלה.

את הרצועה הובילה בבטחה קשת 12 עם "חתונה ממבט ראשון" שהניבה 13.8%, במקום השני התברג בהפתעה "אולפן המונדיאל" של כאן 11 עם 7%, ובמקום השלישי תוכנית התחקירים של עמרי אסנהיים ברשת 13 שהשיגה 6.1% ועקפה את הפטריוטים.

חדשות 14 במקום השני – אך בנתון חלש

גם בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות נרשמה מגמה מדאיגה עבור ערוץ 14. מהדורת חדשות 12 ממשיכה להוביל בפער ניכר ושומרת על כוחה בצמרת עם 12.4% צפייה.

מהדורת חדשות 14 אמנם מצליחה לשמור על המקום השני בטבלה ולעקוף את הערוצים המתחרים, אך היא עושה זאת עם נתון נמוך וחלש מאוד של 6.2% בלבד – מספר המעיד על היחלשות כללית של הערוץ לאורך כל הערב.

במשחק על שאר המקומות: מהדורת חדשות 13 מגיעה למקום השלישי עם 4.3%, חדשות 11 של כאן במקום הרביעי עם 3.7%, וסוגרת את הרשימה מהדורת i24NEWS שמגרדת את החלק התחתון של הטבלה עם 0.9% צפייה בלבד.