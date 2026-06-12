סרוגים
חדשות טלוויזיה

בוקר של הלם: ערוץ 14 לא האמין שזה קורה לו

נתוני הרייטינג של אמש מציגים ערב קשה לערוץ 14 שהגיע עם תכנית הדגל שלו רק למקום הרביעי

09:31
1 תגובות
הפטריוטים - אילוסטרציה
הפטריוטים - אילוסטרציה | צילום: ערוץ 14

תפנית מפתיעה נרשמה אמש (חמישי) בטבלאות הרייטינג של ערוצי הטלוויזיה בישראל, כאשר המפסידה הגדולה של הערב היא ללא ספק תוכנית הדגל של ערוץ 14, "הפטריוטים" שחווה קריסה משמעותית בנתוני הצפייה ומדרדרת למקום הרביעי בלבד ברצועה.

התוכנית, שרגילה להוביל בבטחה את הרצועה מול הערוצים המתחרים (רשת 13 וכאן 11), רשמה נתון נמוך במיוחד של 5.5% צפייה בלבד. הקריסה הזו מגיעה למרות הניסיונות לרענן את השורות ולייצר עניין, כאשר אפילו המצטרף החדש לפאנל, אבישי בן חיים, לא הצליח להציל את התוכנית מהצניחה החופשית אל תחתית הטבלה.

את הרצועה הובילה בבטחה קשת 12 עם "חתונה ממבט ראשון" שהניבה 13.8%, במקום השני התברג בהפתעה "אולפן המונדיאל" של כאן 11 עם 7%, ובמקום השלישי תוכנית התחקירים של עמרי אסנהיים ברשת 13 שהשיגה 6.1% ועקפה את הפטריוטים.

חדשות 14 במקום השני – אך בנתון חלש

גם בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות נרשמה מגמה מדאיגה עבור ערוץ 14. מהדורת חדשות 12 ממשיכה להוביל בפער ניכר ושומרת על כוחה בצמרת עם 12.4% צפייה.

מהדורת חדשות 14 אמנם מצליחה לשמור על המקום השני בטבלה ולעקוף את הערוצים המתחרים, אך היא עושה זאת עם נתון נמוך וחלש מאוד של 6.2% בלבד – מספר המעיד על היחלשות כללית של הערוץ לאורך כל הערב.

במשחק על שאר המקומות: מהדורת חדשות 13 מגיעה למקום השלישי עם 4.3%, חדשות 11 של כאן במקום הרביעי עם 3.7%, וסוגרת את הרשימה מהדורת i24NEWS שמגרדת את החלק התחתון של הטבלה עם 0.9% צפייה בלבד.

עוד בחדשות

אופירה אסייג שוברת שתיקה: זה מה שקרה שם

סרוגים11.06.26

בזמן ירח הדבש: ההודעה המפתיעה שנטע ואביתר קיבלו מגבול עזה

אפרת קרסנר11.06.26

למרות הקרב הצמוד: בת חן סבג לא שרדה את ההדחה הראשונה

שיר לוי11.06.26

הצופים בשוק: הדיירת הכי אותנטית הודחה מבית האח הגדול

שיר לוי11.06.26

מירי מיכאלי בעננים: זו הבשורה שחיכתה לה הבוקר

חדשות סרוגים11.06.26

תגובות

1
1
ניסימו
לפני שעתיים

איך מתבצע המדגם . למה אני לא פגשתי אדם אחד שאמר לי שהוא במדגם ?